Apple zřejmě začíná spolupracovat s Mediatekem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Mediatek v minulosti patřila mezi druhořadé výrobce polovodičových součástek, zejména pak procesorů pro mobily. V poslední době se ale firmě dařilo, zejména pak se sérií Dimensity, kde jsme se dočkali přírůstku dvou nových modelů. Mediatek dokonce pokořil Qualcomm a stal se číslem jedna v posledním čtvrtletí minulého roku. Zřejmě se schyluje k dalšímu postavení firmy na trhu.

Madiatek a Apple

V tuto chvíli se spekuluje, že společnost Apple začíná spolupracovat s Mediatekem. Mělo by se jednat o vůbec první spolupráci obou firem. Mediatek by se měl stát součástí dodavatelů v oblasti sluchátek, konkrétně značky Beats, kterou Apple vlastní.

První produkt obsahující nějaké součástky Mediateku by se měl u Applu objevit již v únoru nebo březnu. Bohužel se zatím neví, co konkrétně bude Mediatek dodávat, případně co bude pro Apple vyrábět. Je možné, že Apple dodá vše potřebné a Mediatek se jen postará o výrobu. Na druhou stranu se nabízí i komponenty ze strany Madiateku, které by Apple mohl začít používat.

O procesory rozhodně nepůjde, ale nabízí se z portfolia například produkty ze sekce Wearebles. Zde má Mediatek několik produktů zaměřených nejen a zpracování hlasu a zvuku. Případně se nabízí možnost dodávání řešení pro konektivitu. Pokud se informace potvrdí, dá se očekávat další posílení společnosti, což by mohlo vyprovokovat konkurenci a větší technologický boj.

Zdroj: gsmarena.com



