Marshall Monitor II ANC – sluchátka nejen pro rockery [recenze]

Marshall. Léty prověřená značka, kterou jistě nemusím nikomu představovat. Pod slovem Marshall se většině z vás jistě vybaví reproduktory, sluchátka či kytarová komba. Marshall jde ale s dobou a tak není divu, že se vrhnul také do segmentu bezdrátového příslušenství, jako reproduktory a právě ona sluchátka. Není tomu dávno, co jsme měli možnost otestovat bezdrátový reproduktor Marshall Emberton (recenze), a nyní se nám, konkrétně mně, dostavila na test bezdrátová sluchátka Marshall Monitor II ANC. Jedná se o druhou generaci tohoto modelu, a jak již název napovídá, sluchátka disponují aktivním potlačením okolního hluku. Pokud vás tedy zajímá, jak si sluchátka vedla a jak jsem s nimi byl spokojen, vítám vás u této recenze.

Obsah balení

Sluchátka dostanete v papírové krabici, která na první dojem působí prémiovějším dojmem. Uvnitř pak najdete samotná sluchátka spolu s kabely a manuály. Kabel USB-A / USB-C slouží pro nabíjení, zakroucený s dvojicí 3,5mm jacků pak pro drátový poslech. U něj se mi velice líbí jeho délka. Co mě naopak trochu zklamalo, je absence jakéhokoliv ochranného pouzdra a musíte se tak spokojit pouze s látkovým pytlíkem. Ten sluchátka ale ochrání pouze proti špíně, nošení v batohu s dalšími těžkými předměty se tedy radši vyhněte.

Konstrukce a pohodlí

Ihned po tom, co jsem samotná sluchátka vybalil z krabice, byl jsem opravdu mile překvapený, jak kvalitně jsou zpracována. Váha je sice poněkud vyšší, konkrétně 320 gramů, nicméně na hlavě nepůsobí nijak těžce. Klidná chůze tedy problém není, na běh či aktivnější to už však úplně není.

Vyšší váhu způsobuje zejména náhlavní most, který je vyveden z kovu. Je polstrován téměř po celé své délce, a tak krásně přilehne na vaši hlavu a váha se rozprostře. Polstrování je potaženo koženkou s viditelnými švy. Ty jsou zejména na krajích jakoby neupravené a někomu se to může zdát jako odbytá práce. Podle mě je to však součástí designu a tato „neupravená úprava“ se mi velice zamlouvá. Šířka mostu pak není nijak přehnaná, netahá za vlasy a je až nečekaně flexibilní.

Neméně důležité je ale také zpracování mušlí, které doléhají přímo na vaše uši. Ty jsou pak narozdíl od mostu plastové se skořepinovou úpravou. Ze vnější části pak nesou velké logo výrobce Marshall. Na pravé mušli je pak ovládací joystick, ale o tom až později. Levá mušle ukrývá konektory v podobě 3,5mm jacku pro drátový poslech a USB-C pro nabíjení. Co se pak týká polstrování samotných mušlí, to je taktéž koženkové a tak akorát hluboké. Měniče uvnitř jsou chráněny lehce zkosenou látkou. Díky over-ear provedení, které obepne vaše ucho tak nebudete mít problém ani s většíma ušima, sluchátka se vám skvěle přizpůsobí. Toto provedení také pomáhá pasivnímu potlačení hluku z okolí.

Mušle jsou pak s mostem spojeny poměrně netradičně. Každou mušli uchycují dvě packy, které jsou samozřejmě kovové, a mezi mušlemi a mostem je typicky „maršalovsky“ zatočený kabel, který se stará o propojení obou mušlí. Po stránce flexibility jsem byl až překvapený, co vše se dá se sluchátky dělat. Možnost skladnosti je podle mě geniální. Díky kloubům jak na samotných packách, tak i na spojení mušle-most, můžete sluchátka v podstatě libovolně ohýbat, tvarovat, přizpůsobovat a také složit. Není tak problém sluchátka schovat například do větší kapsy od bundy či kabátu.

Mnoho z vás jistě zajímá celkové pohodlí a zda se dají sluchátka nosit i několik hodin v kuse. A můžu s klidem říct, že i přes vyšší váhu jsou sluchátka opravdu nadstandardně pohodlná. Ani po několikahodinovém poslechu mě sluchátka nijak netlačila a nevadily ani brýle. Polštářky na mušlích jsou i přes vyšší přítlak skvěle polstrovány, most taktéž. Celkově tedy pohodlí hodnotím velice kladně a nejen při klidném domácím poslechu se budete cítit jako v bavlnce.

Ovládací prvky

Na první dojem se může zdát, že k ovládání slouží pouze zlaté tlačítko na pravé mušli. Jak se ale říká, nesuď knihu podle obalu. Po důkladnější prohlídce zjistíte, že ono tlačítko je pro Marshall typický joystick a na packách, které drží mušle, je pak další dvojice tlačítek. Tlačítko vlevo s nápisem ANC slouží pro vypínání/zapínání ANC a přechodu do transparency módu. Pravé tlačítko s velkým M pak umí vyvolat hlasového asistenta, nebo přepínat mezi vámi zvolenými ekvalizéry. Já jsem si jej však nastavil na vlastního hlasového asistenta, Alexu, kterou mám i fyzicky v zařízení Echo Dot a používám ji pro ovládání světel v pokoji.

Právě pak joystick na pravé mušli je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si sluchátka zamiloval. Jeho používání je až neuvěřitelně návykové a díky němu tak k ovládání hudby téměř nepotřebujete zařízení, ze kterého přehráváte hudbu. Jeho dlouhým podržením sluchátka vypnete/zapnete, tuto akci mimochodem doprovází příjemný kytarový podkres, krátkým stiskem zastavíte/pustíte hudbu, pohyby do stran můžete přeskakovat skladby, nakonec pak pohyb nahoru a dolů ovládá hlasitost. Na první pohled tedy jedno tlačítko zastane mnoho funkcí a tento způsob ovládání je mi osobně sympatičtější, než dotykové plochy nebo více tlačítek.

Konektivita a připojení

Dosud jsem pěl vesměs samou chválu, zde ale přicházíme k malému kameni úrazu. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth ve verzi 5.0, což samo o sobě problém není. Problémy však mohou nastat při připojování k novému zařízení. U smartphonu či tabletu (Android i iOS) jsem problémy nezaznamenal, nicméně u Windows již ano. Sluchátka se totiž tváří jako běžné zařízení Bluetooth a jako zvukový výstup se nabídnou až po zdárném připojení. Po připojení k Windows se ale sluchátka jevila pouze jako jiné Bluetooth zařízení a nepovedlo se mi do nich spustit zvuk. Jelikož máte možnost připojit sluchátka ke dvěma zařízením najednou, problémy s Windows mě tedy opravdu zamrzely.

Jako další negativum určitě vidím podporu pouze SBC kodeku. AAC, aptX/aptX HD či dokonce LDAC se zde tedy bohužel nekoná. Na druhou stranu zvuk je i přes to úžasný a zklamaní tak budou zejména hráči kvůli větší latenci a audiofilové. Ti ale vyhledávají spíše drátová sluchátka.

Zpět ale na vlnu pozitivity. Jakmile sluchátka s daným zařízením spárujete, po jejich zapnutí je připojení téměř okamžité a sluchátka se vždy připojí sama. To samé platí i o dvou zařízeních. V mém případě se jednalo o smartphone a iPad, mezi nimiž jsem dle potřeby přepínal. Díky zdířce na 3,5mm jack máte také možnost připojit sluchátka drátově, v tomto případě mi ale z nepochopitelných důvodů nefungovaly mikrofony.

Doprovodná aplikace

Marshall ke svým produktům dodává také doprovodnou aplikaci, která umožňuje podrobnější nastavení daného produktu. V případě Monitorů 2. generace si můžete nastavit prakticky cokoliv. Na výběr máte z několika přednastavených ekvalizérů, ale můžete si zvuk doladit podle sebe, nastavíte si zde intenzitu ANC i transparency módu, M tlačítku přiřadíte funkci, kterou jen chcete, a ovládat můžete také hlasitost. Nepochopitelně ale pro používání aplikace musíte mít na vašem smartphonu zapnuté určování polohy. Osobně jsem ale aplikaci používal pouze zřídka, tudíž mi to zase tak moc nevadilo.

Marshall Bluetooth Zound Industries International AB Zdarma ANDROID

Marshall Bluetoot‪h‬ Zound Industries International Zdarma iOS

Výdrž baterie

Výrobce uvádí výdrž na jedno nabití s aktivním ANC až 30 hodin, pokud jej deaktivujete, tak by se výdrž měla prodloužit až na 45 hodin. V tomto případě musím s výrobcem víceméně souhlasit. S aktivním ANC se výdrž pohybovala opravdu okolo 30 hodin, konkrétně 22-30 dle úrovně hlasitosti. Bez aktivního ANC jsem pak 40 překročil jako nic, nicméně přesný počet hodin jsem nezměřil. Tak i tak se ale jedná o skvělé hodnoty a se sluchátka přežijete i ten nejdelší let letadlem nebo několik dní občasného poslechu.

Pokud ale už sluchátka vybijete, je zde možnost rychlonabíjení, kdy během 15 minut doplníte energii až na 5 hodin poslechu. Plné kapacity dosáhnete asi za hodinu a půl, nabíjení pak probíhá skrze USB-C.

Zvukový projev

Nyní se dostáváme k tomu, jak sluchátka hrají, pro mnoho z vás jistě nejdůležitější kapitola této recenze. Můžu vás ujistit, že sluchátka hrají skvěle. Zvuk je spíše neutrální a krásně vyvážený. Basová složka je velmi silná, ale nijak extrémně, zkrátka tak akorát. Středy, výšky a také vokály jsou krásně slyšitelné, žádný řezavý zvuk jsem nepostřehl a celkově jsem byl se zvukem velmi spokojený. Upřímně, kvůli přítomnosti pouze SBC kodeku jsem čekal spíše podprůměrný zvuk, nicméně Marshall se s odlaněním měničů popral skvěle.

Ať už jste tedy vyznavači moderní hudby, jako hip-hop či pop, nebo klasické instrumentální hudby, bude spokojeni. I přes to, že v aplikaci si můžete nastavit daný ekvalizér dle přehrávaného žánru, silně tuto možnost nedoporučuju. Sluchátka podle mě hrají nejlépe na defaultní ekvalizér. Ostatní zvuk silně zkreslí a poslech už není tak příjemný. Musím ale podotknout, že se nepovažuji za extrémního audiofila, tudíž vaše preference se mohou od mých lišit.

Aktivní potlačení okolního hluku

Aktivní potlačení hluku můžete zapnout dvěma způsoby. Buď přímo na sluchátkách podržením ANC tlačítka, nebo v aplikaci skrze váš smartphone. V aplikaci si pak můžete nastavit úroveň ANC od 0 až do 100, to samé platí také o transparency módu. Už samotná konstrukce dokáže velmi slušně utěsnit prostor kolem vašich uší, ANC tomu pak ještě výrazně dopomáhá. Nečekejte zde, že vás sluchátka izolují od veškerého hluku z okolí, až na vyšší frekvence a hlasy ale neslyšíte téměř nic. ANC zde má opravdu smysl a například takové MHD, kolemjedoucí auta a ostatní jednotvárnější hlubší zvuky dokáže neutralizovat.

Jistě pro vás nebude překvapením, že ANC má také vliv na zvukový výstup. Pokud si ANC zapnete během přehrávané skladby, rozdíl poznáte, jinak je ale rozdíl minimální. Pouze se lehce zesílí basová složka na úkor ostatních, pokud ale chcete izolovat okolí například při jízdě vlakem, jistě dáte přednost klidu před lehce kvalitnějším projevem. V klidném prostředí totiž ANC potřeba není a můžete si užít původní zvuk.

Závěrečné zhodnocení

S cenovkou okolo 7 a půl tisíce korun se Marshall pustil do vod prémiovějších bezdrátových sluchátek, kdy jde zejména proti Sony, případně Bose. ANC, skvělé zvukové podání, dlouhá výdrž, bytelná konstrukce a pohodlí pro dlouhé hodiny poslechu. To vše jsou parametry, které by měla sluchátka v této ceně mít. Marshallu se to podle mě povedlo. Na první, ale taky na druhý pohled působí velmi kvalitně, mají však výhodu v podobě obrovské flexibility a pružné konstrukce. Líbila se mi také dodávaná aplikace, kterou jsem však stejně využil hlavně pro první úpravu tlačítek a následně jsem o ni téměř nezavadil. Jako jediné, ale větší mínus vidím absenci lepších Bluetooth kodeků, budete si tedy muset vystačit pouze s SBC. Celkově jsem si však Marshall Monitor II ANC velmi oblíbil a opravdu rád jsem je používal.

Pokud je vám značka Marshall sympatická, určitě koupí těchto sluchátek neprohloupíte. Jelikož ale Sony zlevňuje svůj model WH-1000XM3 (recenze), který nabízí lepší podporu kodeků, Monitor II to budou mít s konkurencí těžší. Monitor II ale zase mají plus v podobě kovové konstrukce. V podobné cenové relaci se pohybují také Sony WH-900N (recenze), o tisícovku levněji pak Jabra Elite 85h.

Je tedy jen na vás, kterého výrobce, případně který model budete preferovat. Každopádně Marshall Monitor II ANC jsou podle mě velmi povedená sluchátka a bude se mi s nimi těžko loučit.

Klady

skvělý zvuk

flexibilní a prémiové zpracování

pohodlí

ovládací joystick

doprovodná aplikace

dlouhá výdrž

ANC

Zápory

vyšší váha

pouze SBC kodek

absence pouzdra v balení

problémy s Windows



