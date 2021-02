ASUS plánuje comeback, chystá mini telefon a ROG Phone 5

Zdroj: XDA-Developers

ASUS se údajně letos pokusí zlepšit stav svého podnikání v oblasti smartphonů. Hodlá na trh uvést výkonný herní telefon a ZenFone Mini. S touto zprávou přišel DigiTimes a podle něj bude letošním hlavním trhákem (v případě ASUSu) ZenFone Mini.

ASUS pracuje na svém návratu

Bude se jednat o kompaktnější variantu s prémiovým hardwarem. Mělo by jít o konkurenceschopné zařízení vůči iPhone 12 mini. Specifikace, cenu a možné datum vydání zatím neznáme. Bude však zajímavé sledovat, jak k mini variantě ASUS přistoupí. Chytré telefony se v posledních několika letech stále zvětšovaly, přičemž většina zařízení má displeje nad 6 palců. I když po svém oznámení získal iPhone 12 mini velkou pozornost, analytici tvrdí, že se zařízení nemusí prodávat tak dobře, jak Apple věřil. To naznačuje, že většina lidí stále dává přednost větším telefonům – nebo si na ně alespoň zvykla. Je tedy otázkou, zda je kompaktní telefon opravdu tou správnou cestou.

Dále společnost hodlá představit herní telefon, konkrétně už na jaře má dorazit ROG Phone 5. Zařízení by mělo být vybaveno procesorem Snapdragon 888. Telefon ale bude dražší než předchůdce, což bude dalším rozhodovacím faktorem (z pohledu zákazníků). Prozatím je to vše, co o telefonech víme.

