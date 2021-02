Jaká sluchátka si koupit? Test Galaxy Buds Pro a Beoplay H9 – podcast #26

Dva týdny utekly jako voda a to znamená jediné – další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 26. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Ve 26. epizodě podcastu Pod Zlatou Lampou si popovídáme o dalších technologických novinkách. Tentokrát se nebudeme věnovat smartphonům, ale zabrousíme do audio světa. Zdeněk testuje bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro a Beoplay H9 třetí generace. Zatímco Buds Pro patří mezi novinku na trhu, Beoplay H9 s námi rok a kousek je. Jak velké rozdíly jsou mezi Buds Pro a AirPods Pro? Je Beoplay H9 třetí generace stále správnou volbou? Další díl podcastu Pod Zlatou Lampou si už teď můžete poslechnout na všech platformách.

 

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!