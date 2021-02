iPhone 12 mini – prodeje špatné, i přesto bude další generace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, kdy Apple představil nový iPhone 12 mini spolu s dalšími modely iPhone 12. Konkrétně koncem loňského roku jsme se poprvé v historii dočkali řady, která obsahovala iPhone s přídavkem mini. A zdá se, že to nebyl ojedinělý rok, navzdory nevýrazným prodejům.

Apple údajně i nadále věří, že by mini varianta mohla přilákat miliony zákazníků. Jon Prosser, velice populární leaker, ve svém příspěvku na Twitteru uvedl, že už v letošním roce dojde na představení iPhone 13 mini. Pojmenování řady se ale může lišit, některé zdroje poukazují na iPhone 12S.

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Apple prozatím pozastavuje výrobu iPhone 12 mini. Společnost má dostatečný počet kusů do konce letošního roku. To pravděpodobně znamená, že zařízení nenaplňuje úplně původní prodejní plány Applu. I nadále by se tak „dvanáct mini“ mělo prodávat a k tomu letos dostane aktualizaci v podobě iPhone 13 mini / iPhone 12S. Problém ale může mít iPhone SE, který by se kvůli mini modelu nemusel dočkat nové generace, protože obsazuje stejný cenový segment jako mini.

To by ale také nemělo znamenat úplný konec modelové řady SE. Apple by prý v letošním roce měl představit SE Plus. iPhone 12 mini představoval pouze 5 % z celkového prodeje řady iPhone 12.

