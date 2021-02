Google Mapy podporují placení parkování, zatím omezeně [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 17. 2.

V polovině minulého roku jsme vás informovali, že si Google pohrává s možností placení za parkování. Novinka byla omezena na jedno město a jednu podporovanou službu. Dnes Google oznámil rozšíření do 400 měst, ale jen v rámci USA. Podporované služby jsou Passport and ParkMobile. Společnost uvádí, že bude na služně pracovat dál a dojde k rozšíření. Bohužel nebyl stanovený časový plán. Stále tedy může trvat i několik let, než bude služby podporovaná v Česku.

Další novina, která přichází současně, je možnost si zakoupit jízdenku na veřejnou hromadnou dopravu. Google jednoduše uvádí, že možnost nákupu je k dispozici u 80 tranzitních systémech po celém světě. Zatím ale nevíme, které to konkrétně jsou. Zatím ale nemáme náznak, že by bylo Česko podporované.

Původní článek 3. 9.

V digitální době se mnohé společnosti snaží nabídnout jednodušší řešení každodenních problémů nebo úkonů. Jednou takovou kategorii je pohodlnější placení za parkování. Na trhu najdeme mnoho služeb a aplikací, které toto umožňují. V Česku se například nabízí projekt Zaparkuju. Nějakou dobu se spekulovalo, že by taková možnost mohla přijít i do Google Map a nyní jsme se dočkali, byť dostupnost je velmi omezená.

Google Mapy vylepšují označení místa parkování

Parkování a Google Mapy

Společnost Passport oficiálně oznámila spolupráci s Googlem, přičemž jde o možnost placení přímo přes aplikaci Google Mapy. Není potřeba tedy instalovat jakoukoliv další aplikaci nebo používat speciální webovou službu. Po zaparkování stačí v Google Mapách potvrdit, že chcete zaplatit. Následně se zadá kód oblasti nebo parkovacího automatu, nastavíte si čas a platbu provedete přes Google Pay.

Výhodou je, že vás přímo Google Mapy mohou upozornit, že vypršel čas. Následně si můžete předplatit další časový úsek. Pro mnohé se může jednat o užitečnou novinku, ale zatím je dostupnost velmi omezená. Společnost Passport není globálním hráčem v tomto sektoru, takže Google bude muset vyjednávat s mnohými společnostmi o zavedení podpory. Je tedy otázkou, za jak dlouho budeme moci využít tento typ placení v Česku.

Navíc i řešení od Passport je dostupné pouze v jednom městě v USA (Austin), přičemž k následnému rozšiřování má dojít v dohledné době. Novinka se tedy dá považovat za pilotní projekt a může trvat i několik let, než se bude jednat o běžnou funkci. Hlavní výhodou pro některé společnosti bude, že nebudou muset vyvíjet aplikace pro Android a iOS, postačí jim spolupráce s Googlem.

Zdroje: passportinc.com, gsmarena.com, theverge.com



Domů » Články » Google Mapy podporují placení parkování, zatím omezeně [aktualizováno]

reklama reklama