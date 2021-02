Hublot plánuje Velký třesk v podobě chytrých hodinek s Wear OS

Zdroj: slashgear.com

Značka Hublot je na trhu známá svými prémiovými hodinkami, které nejsou tak úplně pro každého, a to díky jejich vysoké ceně. Hodinky se rovněž na trhu často objevují v omezeném počtu kusů. Vzhledem ke stále větší popularitě, které se chytré hodinky těší, se i Hublot rozhodl vstoupit do toho segmentu svým modelem Big Bang e Premiere League.

Hublot představuje své první chytré hodinky

Podle dostupných informací by se hodinky měly na trh dostat v omezeném množství, a to pouze 200 kusů. Hodinky budou vyrobeny z titanové oceli a pohánět je bude operační systém Google Wear OS. Společně se zakoupením hodinek zákazníci získají přístup do nové aplikace Hublot Loves Football, která přinese exkluzivní informace z fotbalové Premiere League.

Hodinky budou vybaveny procesorem Qualcomm Snapdragon Wear 3100, pamětí o velikosti 1 GB a 8GB interním úložištěm. Kulatý displej bude disponovat rozlišením 390 x 390 pixelů. Upřímně, z technického hlediska jsme, vzhledem k vysoké ceně, čekávali více. Předpokládaná cenovka by měla být stanovena na nemalých 5 200 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 110 tisíc českých korun.

