iOS 12.5.1 pro starší modely přináší opravu COVID-19 funkce

Apple vydal novou aktualizaci iOS 12.5.1, která míří na starší iPhony a iPady. Nový instalační balíček přináší nejen opravy chyb, ale také opravu funkce Kontakty s nákazou pro COVID-19.

Společnost původně funkci přidala na starší iPhony a iPady při příchodu iOS 12.5, což bylo v průběhu minulého měsíce. Jednalo se o poměrně zásadní změnu, protože Apple rozšířil trasování kontaktů na zařízení, které nepodporují iOS 14, včetně třeba populární řady iPhone 6.

V poznámkách Apple uvádí, že tato aktualizace opravuje problém, kdy oznámení funkce mohly nesprávně zobrazit jazyk profilu protokolování. iOS 12.5.1 míří na následující zařízení:

Když uživatel tuto funkci aktivuje, zařízení bude pravidelně přes Bluetooth vysílat signál, který může zachytit jiné zařízení. Pokud dva lidé budou blízko sebe, jejich telefony si signály vymění a zaznamenají.

Jakmile bude mít někdo pozitivní test na COVID-19, může funkci dobrovolně aktivovat a tím snížit riziko nákazy lidí kolem. Když například budete mít funkci zapnutou a budete v blízkosti pozitivního člověka, který bude mít funkci taktéž aktivovanou, dostanete oznámení o tom, že jste pravděpodobně také pozitivní.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!