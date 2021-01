Google Podcast dostává grafickou změnu

Zdroj: IPhonehacks

Služba Google Podcast dostala ve webové verzi lepší správu odebíraných pořadů a nyní se začíná objevovat upravená verze aplikace pro Android. Změn není mnoho, ale dotýkají se samotného ovládání.

Trochu jiné ovládání

Aplikace Podcast nabízela mnoho prvků v samotném prostředí ovládání aktuálně přehrávaného podcastu. Dokonce si vývojáři pohráli s některými prvky, které vypadaly elegantněji. Nová verze vše zjednodušuje a mírně mění uspořádání. Například hned pod názvem aktuálně přehrávané epizody je nově časová linie, která byla původně níž.

Seznam k přehrání se přesunul na stejnou úroveň jako tlačítka pro pozastavení a pro skoky. V dolní části již není k dispozici tlačítko pro nastavení režimu uspání. To nově najdete pod samotným menu, do kterého se dostanete přes tři tečky v dolním pravém rohu. I volba času prošla změnou. Místo grafického posuvníku je zde jen výběr předvolených časových voleb.

Jde vidět, že Google nově vsází na jednoduchost a dává do popředí spíše možnost streamování do chytrého příslušenství v domácnosti. Je otázkou, jestli přesun režimu spánku je jen vedlejší změnou, nebo to znamená, že funkce se tak moc nepoužívala.

