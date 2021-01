Barner 2.0 – ochrana očí na vyšším „levelu“ [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Troufám si říct, že zrak je nejdůležitější ze všech smyslů, takže pokud máte to štěstí a můžete číst tento článek, máte o problém méně. To však neznamená, že o svůj zrak nemusíte pečovat a zbytečně ho vystavovat nástrahám, které sebou přináší svět moderních technologií.

Když se blíží noc, začneme produkovat hormon melatonin, kterému se rovněž říká spánkový hormon a čistí naše tělo, když spíme. Tvorba melatoninu se spouští tmou, což znamená, že pokud do noci koukáme na modré světlo, které vyzařují LCD displeje, jeho tvorba se zastaví. Tělo si v noci neodpočine a kromě únavy je méně odolné vůči virům a nemocem.

Barner 2.0 pro ochranu očí

Pokud nezvládnete omezit vystavování se modrému světlu po setmění, zapněte si alespoň noční režim, který modrou složku světla částečně potlačí. Ideálně bych snahu ochránit svůj zrak neměli limitovat denní dobou a šetřit ho po celý den.

Od dětství jsem se potýkala se suchostí očí a dodnes si občas musím kápnout kapky do očí, nebo stříknout termální vodu. Trávení hodin u počítače mi nijak neprospívá a po několika hodinách mě oči pálí a vidím rozmazaně. Při dlouhodobém působení modrého světla dochází k únavě očí, suchosti a zčervenání, bolestem hlavy, narušení spánkového cyklu nebo dvojitému vidění. Vést může dokonce k depresím nebo poškození sítnice a nezanedbatelný je také fakt, že urychluje tvorbu vrásek.

Je přinejmenším podivné, že v dnešní době, kde moderní technologie s LCD displeji hrají prim, není ochrana proti modrému světlu tak rozšířená a na trhu se běžně setkáme kromě brýlí jen s pečující kosmetikou, tlumící jeho negativní účinky. Tuto kombinaci vřele doporučuji.

Společnost Barner se specializuje na výrobu brýlí se speciálním povlakem na sklech, který spolehlivě blokuje 40 % škodlivého spektra a 100 % modrého světla od 410 mm. Brýle jsou vyrobeny z kvalitního plastu a plně splňují evropské normy. Předností mají mnoho, tu kterou však ocení uživatelé nejvíce, je povlak proti poškrábání a antistatická vrstva, která minimalizuje zašpinění. Také se nemusíte obávat případných vodních šmouh, jelikož brýle jsou hydrofobní a netvoří se na nich kapky. Barner aktuálně nabízí široký výběr třech moderních verzí v 6 barevných provedení, celkem si tedy můžete vybrat z 18 kombinací.

Barner 2.0 a poznatky z praxe

Testovala jsem nejnovější verzi Barner 2.0 a toto jsou moje poznatky za měsíc nošení :

V první řadě musím říct, že nenosím dioptrické brýle a nosit brýle celý pracovní den pro mě byl ze začátku opravdu velký nezvyk. Jako první mě překvapilo, jak jsou lehké a díky tomu, že jsou pohodlné a netlačí, je člověk během celého dne nošení v podstatě nezaznamená.

Další věc, které jsem se trochu obávala, je velikost – mám trochu menší hlavu a nebyla jsem si jistá, zda mi obroučky nebudou volné, nebo na mně brýle nebudou vypadat směšně velice. Jediným problémem, se kterým jsem se kvůli tomu setkala, bylo občasné sklouzávání brýlí níž po kořenu nosu, které mě ale nijak neobtěžovalo a nevidím v tom zásadní překážku.

Co mě opravdu nadchlo, je design. Nabídka je plná moderních designů, které sluší každému. Ze zdravotní pomůcky se tak stává stylový doplněk. Často se přistihnu, že bez nich mi můj look přijde neúplný, a když nemám nejlepší den, vždy se v nich cítím sebevědoměji.

Od první chvíle používání nepociťuji žádné pálení očí způsobené nadužíváním moderních technologií a netrápí mě bolesti hlavy. Rozmazané vidění, zapříčiněné sezením u počítače po dlouhé hodiny, je rovněž pryč. Nemám problém s vysycháním očí a přistihuji se, že častěji mrkám. Když na sobě brýle nemám a pálí mě oči, chvíli po nasazení se srovnají a pálit přestanou. Především ženy jistě ocení eliminaci momentů, kdy si nevědomky rukama promnou unavené oči a později zjistí, že si perfektní make-up je pryč.

Přestože brýle nejsou dioptrické, lehce text přiblíží a oční svaly se tolik nenamáhají. Uživatelé s menšími dioptriemi se tedy nemusí bát, že by bez svých brýlí byli bezradní.

Speciální povlak v brýlích tlumí světlo, ale nijak nezkresluje barvy, takže pokud vaše povolání vyžaduje přesné odlišovaní barev, nemusíte se nošení brýlí obávat. Bílá obrazovka už není agresivně pichlavá, ale je ztlumená teplým flitrem. Začala jsem si všímat, že když na sobě brýle nemám, vnímám bílou obrazovku jako velmi ostrou a nedokážu se pořádně soustředit. Také jsem se naučila ztlumovat jas obrazovky a kde to jen jde, používám noční režim.

Brýle jsem obdržela v bytelném pouzdru z tvrdé koženky s hebkým vystláním, zabraňující jakýmkoliv oděrkám během přenosu. Poudro je skvělé nejen na kratší trasy do práce, ale ochrání vaše brýle při veškerých cestách. Jeho pevnost pomáhá chránit brýle před zhmožděním či zlomením, proto vůbec nemám strach, když je během balení vložím do batohu spolu s dalšími věcmi. Obal se zavírá na patentku a kromě vrásčitého povrchu, který imituje kůži, jej ozvláštňuje i vyryté logo firmy Barner. Během zjišťování situace brýlí na trhu jsem se setkala s tím, že pouzdro v balení není samozřejmostí a mnohdy se pohybuje kolem třetiny ceny samotných brýlí.

Závěr

Přestože je pro mě nošení brýlí úplnou novinkou a mnohdy jej lidé považují za obtěžující, přivykla jsem jim velmi brzo. Dnes už si pracovní den bez nich nedokážu představit, protože jsem si začala všímat intenzity světla, které LCD displeje vyzařují a jak dokáže být nepříjemné.

Opustily mě veškeré oční problémy, spojené s nadužíváním moderních technologií a naučila jsem se více dbát o svůj zrak. Troufám si říct, že v aktuální době, kdy se do popředí dostává dlouho upozaďovaná práce na home office, je ochrana očí před modrým světlem a předcházení jejich opotřebení a únavě, více než žádoucí. Zajímaly by mě výsledky budoucí studie, do jaké míry nošení brýlí zpomaluje/omezuje tvorbu vrásek v očním okolí. Nezbývá než doufat, že se trh rychle přizpůsobí a do budoucna se výběr pomůcek v boji proti modrému světlu rozšíří.

Klady:

Cena

Kvalitní dílenské zpracování

Opravdu očím brýle pomáhají

