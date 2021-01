TCL veřejnosti přináší prototyp nositelného displeje

Zdroj: Pocketnow.com

Poté, co TCL několikrát předvedl svůj koncept Project Archery na různých veletrzích během několika posledních několika let, je konečně připraven představit svůj heads-up („náhlavní“) displej široké veřejnosti. Headset, který nese název TCL Wearable Display, bude komerčně dostupný později v tomto roce, i když společnost zatím neuvádí přesnější datum.

Trochu jiné pojetí nositelné elektroniky

Po vyzkoušení několika prototypů se tak zdá, že TCL konečně vytvořilo použitelný koncept nositelného displeje. Ačkoliv se může zdát, že se jedná primárně o brýle pro použití rozšířené reality, skutečnost je trochu odlišná. Výrobce sám uvádí, že AR nebyl při vývoji hlavní účel této technologie, ale je určena spíše pro lidi, kteří chtějí mít před očima neustále zobrazené například notifikace.

Na těle samotných brýlí se pak nachází pouze dva FullHD micro OLED displeje, které dohromady zabírají 140 stupňů vašeho zorného pole a procesor, který obstarává jejich fungování. O tom, že tato technologie nebyla primárně vytvořena pro užití AR svědčí také fakt, že na těle se nenachází žádný zvukový výstup. Budete tak muset použít vlastní drátová či bezdrátová TWS sluchátka. Nechybí zde ani podpora zobrazování obsahu ve 3D.

Drobnou nevýhodou může být absence baterie, jelikož brýle jsou napájeny skrze USB C. Zdrojem je pak zařízení, ze kterého odesíláte obraz do brýlí. Hádáte dobře, připojení je pouze drátové. Má to však také jednu výhodu a to tu, že díky drátovému spojení tak výrobce může docílit nulové latence a okamžité odezvy.

Nosíte-li brýle, ani tak nebudete ochuzeni. Výrobce totiž myslel také na uživatele dioptrických brýlí a jejich paralelní použití s těmi s displejem tak je možné. I když si nejspíš získáte pozornost vašeho okolí, jelikož budete vypadat zvláštně, alespoň tak nemusíte dělat kompromis.

Společnost uvádí, že jako první Wearable Display do prodeje vstoupí v USA jako součást balení nejmenovaného smartphonu. Pravděpodobně však pod jiným názvem, zatím jej ale nazývá právě Wearable Display. Bude tedy zajímavé, zda výrobce při zahájení prodeje produkt posune natolik, že bude schopen každodenního používání, jelikož se prozatím jedná pouze o prototyp.

