OneDrive nově podporuje nahrávání 250GB souborů

Pokud pracujete s velkými soubory, potěší vás aktualizace ze strany cloudové služby OneDrive. Microsoft se totiž rozhodl navýšit podporu velikosti souborů na 250 GB. Doposud bylo možné nahrávat soubory v maximální velikosti 100 GB. To už je poměrně velký rozdíl. Navíc podpora zahrnuje nahrávání na SharePoint, OneDrive a Teams.

Samozřejmě tato podpora není pro klasického uživatele. Zpravidla s velkými soubory pracují lidé, kteří potřebují ukládat velké 8K video soubory, 3D modely, CAD soubory, velké datové sady a další. Pokud používáte cloudové úložiště na úrovni spotřebitele, žádný rozdíl nepocítíte. Na druhou stranu můžete nahrávat velká rodinná video alba nebo ZIP soubory, které obsahují například počítačovou hru.

Díky diferenciální synchronizaci by mělo být spravování těchto souborů relativně snadné. Bez této funkce byste museli při každé úpravě nahrát celou velikost souboru. Microsoft prohlásil, že tyto velké soubory jsou „rozděleny na bloky“ a šifrovány jedinečným klíčem. Podpora velkých 250GB souborů se rozšíří pro všechny uživatele do konce tohoto měsíce.

Zdroj: neowin.net

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!