Nokia 3.4 – slušný smartphone s tvrdou konkurencí [recenze]

Loni na podzim jsem měl možnost testovat nejlevnější model z nové řady Nokií, model 2.4 (recenze). Nyní se mi na recenzi dostal její dražší sourozenec Nokia 3.4, která na první pohled nenabízí příliš vylepšení, při hlubším prozkoumání však napravuje zásadní neduhy základní Nokie 2.4. Konkurence je ale tvrdá a v cenovce do 4 tisíc korun již seženete poměrně slušné smartphony. Pojďme si tedy povědět, zda Nokia 3.4 za svou cenu 3890 Kč v konkurenci obstojí, nebo byste měli zvážit jiný smartphone. Předem podotýkám, že si neodpustím občasné srovnání právě s levnější Nokií 2.4.

Obsah balení

Jak je u Nokie, potažmo HMD Global zvykem, své telefony balí do papírových, ale elegantních krabiček. Po vysunutí kazety zasunuté do samotné krabičky v balení naleznete samotné zařízení, jehlu pro vysunutí šuplíčku na SIM, 10W nabíjecí adaptér, kabel USB A/USB C a manuály. Pouzdro či sluchátka zde tedy nečekejte.

Konstrukce a zpracování: bytelný plast

Snad nemusím zdlouhavě psát, že konstrukce je zde jen a pouze plastová. Tedy alespoň zvenčí. Výrobce se totiž chlubí tím, že vnitřní konstrukce je vyrobena z kovu a plastová je tak pouze vnější schránka. To však potvrdit nemůžu, jelikož jsem zařízení nerozebíral. Samotná konstrukce je však velice pevná, nikde nic nevrže a zařízení nemá žádnou vůli ani při pokusu o ohyb. Oproti levnější Nokii 2.4 vidím také velké zlepšení v broušení plastového krytu, kdy ani při zpocených rukou smartphone z rukou neklouže. Opravdu se mi líbí také barevné provedení s názvem Fjord, barva je tedy podobná azurové. Dojem na mě také udělala schopnost měnit barvy při různých úhlech světla, kdy se ze světle modré můžete dostat až na tmavě fialovou. Možná zbytečnost, zaslouží si však zmínit.

Jako první se zaměříme na záda zařízení, kde si našlo své místo logo výrobce, čtečka otisků prstů a kulatý modul fotoaparátu. Záda mají lehkou texturu svislých čar odshora až dolů. V horní části se pak nachází zmíněná čtečka otisků prstů, která funguje poměrně spolehlivě a její přesnost a rychlost jsou vzhledem ke své cenovce ucházející. Žádné zázraky však nečekejte. Naopak u fotoaparátu potěší, že téměř vůbec nevystupuje nad povrch celých zad. Celkové rozměry telefonu jsou pak 160,1 × 76 × 8,7 mm a váha se vyšplhala na přijatelných 180 gramů.

Při pohledu na pravý bok zařízení najdeme trojici ovládacích tlačítek. Jedná se o klasiku v podobě zapínacího tlačítka a kolébky hlasitosti. Naproti tomu, na levém boku se usídlilo tlačítko pro vyvolání Google Asistenta. Bohužel jej nelze nijak přeprogramovat, nicméně jeho umístění na levé straně není příliš invazivní a nechtěné zmáčknutí jsem nezaregistroval ani jednou.

Nokia 3.4 nezapře příbuznost s modelem 2.4, jelikož umístění prvků na těle je téměř identické. Spodní stranu tedy obsadil nabíjecí port, jediný reproduktor a mikrofon. Zde pro nabíjení slouží USB C. Jásání asi bude znít jako hloupost, ale vzpomeňme na model 2.4, kde bylo zastaralé microUSB. Za tento krok jsem tedy rád. Na horní straně je pak umístěn 3,5mm jack pro drátová sluchátka a druhý mikrofon.

Na závěr nesmím zapomenout na přední stranu, která v sobě ukrývá hlavní část celého těla a tím je velký IPS displej. Chválím výrobce za to, že pro umístění selfie se uchýlil k použití průstřelu v levém horním, namísto notche uprostřed displeje. Průstřel by sice mohl být o něco menší, pro mě osobně je však méně rušivý než notch. Co se týká ráměčků okolo displeje, jsou poněkud větší, ale ne zase příliš. Nesmí zde také chybět ikonický a pro značku Nokia standardní větší spodní rámeček, který okupuje logo Nokia.

Displej: nenadchne, ani neurazí

Výrobce HMD Global při volbě displeje pro Nokii 3.4 vsadil na IPS panel s úhlopříčkou 6,39 palců, avšak s pouze HD+ rozlišením. Konkurence však i v této cenové relaci zvládá už i FullHD displeje, tudíž zamrzí toto nižší rozlišení. V praxi to ovšem nečiní příliš velký problém a jemnost je vcelku slušná. Barevné podání panelu je spíše neutrální, tedy ani příliš přebarvené, ani příliš vybledlé. Zkrátka něco tak akorát. Pokud jste zvyklí na dražší IPS či AMOLED panely, zřejmě vás displej nijak neosloví, bez přímého srovnání je ale displej obstojný.

Vyšší obnovovací frekvenci zde samozřejmě nečekejte a bohužel se zde nedočkáte ani LED diody. Jediný způsob zjištění notifikací tak je dvojité poklepání na displej či zvednutí zařízení.

Výkon a hardware: dostatek výkonu pro běžnou práci

Srdcem Nokie 3.4 se stal Snapdragon 460, který disponuje osmi jádry o taktu 1,8 GHz. Ve spojení s 3GB operační pamětí se sice nejedná o nijak závratně výkonné zařízení, běžné ovládání systému však telefonu nečiní žádné problémy a výkonu je zde dostatek i pro méně náročné hry. V AnTuTu benchmarku si Nokia 3.4 vysloužila téměř 144 tisíc bodů, což je slušné. Pro vaše data pak slouží 64GB úložiště, které můžete rozšířit paměťovými kartami o velikosti až 512 GB. Na závěr kapitoly si také zaslouží zmínit NFC, kterým je Nokia 3.4 opatřena, mobilní platby či rychlé párování příslušenství tak nebude problém.

Specifikace Nokia 3.4

displej: 6,39 palců, 720 x 1560 pixelů (HD+), 19,5:9

procesor: Snapdragon 460

RAM: 3/4 GB RAM

úložiště: 32/64 GB + microSD (až 512)

Dual SIM

Android 10

Foťáky: zadní – 13 MPx 5 MPx, ultra široký 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

USB C, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů na zádech

LTE, 802.11 n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BDS, Galilelo, NFC

rozměry: 160,97 x 75,99 x 8,7 mm, 180 gramů

baterie: 4000 mAh + 10W nabíjení

Software a systém: hlavní výhoda v podobě Android One

S výkonem úzce souvisí také nainstalovaný software a zde výrobce vsadil na Android 10 bez jakýchkoliv úprav, který spadá do projektu Android One. Ten zajišťuje softwarovou podporu po dobu dvou let a měsíční aktualizace. To mohu potvrdit, jelikož mi během testování na zařízení jedna přistála.

Po stránce plynulosti běží zařízení vcelku svižně a běžné úkony se téměř nesetkávají s problémy. Ano, občas se záškubům nevyhnete, nejsou však příliš časté a vzhledem k nízké cenovce se s nimi dá žít.

Výdrž a nabíjení: konečně USB C

Výdrž smartphonu má na starosti baterie o kapacitě 4000 mAh. Výrobce slibuje výdrž na jedno nabití až dva dny, přičemž tato hodnota není zas tak nereálná. Pokud nebudete telefon používat každých pár minut, nebudete hrát hry, nebo sledovat dlouhá videa, na téměř dvoudenní výdrž se s trochou štěstí dostanete. Chce to ale trochu odříkání. Pokud jste však náruživí hráči či fanoušci videí, jeden opravdu náročný den zvládnete bez problémů.

Co se pak týká nabíjení, HMD Global konečně dospělo a použilo zde USB C. Možná vám toto radování přijde kapku směšné, jenže vezměte v potaz, že u předchozí Nokie 3.3, a dokonce také Nokie 2.4 výrobce vsadil na postarší microUSB. Bohužel ani tak zde nečekejte žádné rychlonabíjení, ale pouze pomalejší 10W nabíjení. Nabití 4000mAh akumulátoru vám tak zabere zhruba 2 hodiny.

Fotoaparáty: vítané zlepšení

Oproti svému předchůdci Nokii 3.3 tentokrát výrobce namísto dvou záda zařízení osadil hned trojicí fotoaparátů, kterým dělá společnost LED blesk. Jelikož má modul fotoaparátu tvar kruhu, lehce mi připomínal fotoaparáty na Huawei Mate 40 Pro.

Hlavní snímač pořizuje snímky v rozlišení až 13 MPx a disponuje slušnou světelností f/1,8. Pořízené snímky jsou na svou třídu více než slušné a nenáročnému uživateli budou více než dostačovat. Nabízí vcelku pěkné podání barev spíše do přirozena, slušnou ostrost a dynamický je v rámci mezi taktéž obstojný. Při pořizování fotek v noci však rapidně klesá kvalita jejich kvalita a příliš nepomůže ani noční režim. Díky chybějící stabilizaci jsou fotky neostré a často také rozmazané.

Milým překvapením je zde nově přidaný ultraširokoúhlý objektiv, který zvládá pořizovat až 5MPx snímky. I přes to že kvalitou ani přes den příliš neoslní, alespoň zde je. Pořízené fotografie jsou bohužel dosti neostré, barevné podání je naopak slušné. Jako třetí a poslední objektiv je zde použit 2MPx snímač pro efekt rozmazaného pozadí.

V průstřelu displeje se pak nachází selfie kamerka, která poskytuje rozlišení až 8 MPx. Na občasné fotky bude plně dostačovat, selfie maniaky však příliš neosloví.

Závěrečné zhodnocení

Jako pár slov na závěr musím říct, že Nokia 3.4 mě vcelku mile překvapila. Poměrně rychlé a svižné prostředí, velký a slušný displej, podpora NFC a na závěr dvouletá podpora s jistotou minimálně Androidu 11. Naopak zamrzí pouze HD+ rozlišení a menší operační paměť.

Pokud tedy hledáte levný smartphone s čistým Androidem a jistotou aktualizací, Nokia 3.4 vás pravděpodobně zaujme, nicméně konkurence je tvrdá. Například takové realme 7i nabízí FullHD+ displej, lepší fotoaparáty či baterii s kapacitou 6000 mAh. Podobně na tom je také Poco M3, které nabízí taktéž lepší poměr cena/výkon. Je tedy jen na vás, zda dáte přednost čistému Androidu v podobě Androidu One u Nokie 3.4, nebo se poohlédnete po konkurenci.

Klady

velký displej

skvělá výdrž

USB C

Android One a jistota aktualizací

pevné plastové tělo

Zápory

pouze HD+ displej

menší operační paměť

horší širokoúhlý fotoaparát



