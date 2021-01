Nový iOS 15 pravděpodobně nainstalujete jen na iPhonu 7 a novější

iPhone SE 2016; zdroj: Dotekomanie.cz

Vloni při představení nové verzi operačního systému iOS 14 zůstal seznam kompatibilních zařízení stejný. Letos už ale takové štěstí majitelé nejstarších zařízení mít nebudou, nadcházející verze operačního systému iOS s číslovkou 15 pravděpodobně odstřihne několik starých iPhonů a dalších zařízení.

Nová verze iOS 15 nebude nejspíše podle již druhé zdroje dostupná pro iPhone 6s, iPhone 6s Plus a iPhone SE první generace. V prvních dvou případech se jedná o modely z konce roku 2015, první iPhone SE je pak z března 2016. To znamená pro všechny tři telefony stále velmi nadprůměrnou podporu více než 5 let, jelikož další verze iOS 14 ještě dostanou.

Lze také očekávat ukončení podpory tabletů iPad mini 4, iPad Air 2 a iPad 5. Ty jsou podobně staré jako zmíněné iPhony. Nová verze iOS 15 bude představena nejspíše v červnu s vydáním finální verze v září.

S novým iOS 15 tak budou pravděpodobně kompatibilní tato zařízení:

2021 iPhone

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)

iPad:

2021 iPad

12.9-inch iPad Pro

9.7, 10.5, and 11-inch iPad Pro

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 6/7/8

iPad mini 5

Zdroj: 9to5mac.com



