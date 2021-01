Zdroj: Google

Když v minulosti Google dělal designové změny u svých aplikací, dost často jsme se dočkali zbytečného plýtvání místem. Tyto časy jsou snad pryč, což se ukazuje minimálně na představení nové podoby vyhledávání pro mobilní telefony. Změny nejsou nějak dramatické, ale asi se nebudou každému líbit.

Ladění vzhledu

Google uvádí ve své tiskové zprávě, že se soustředil hlavně na lepší čtení textu a jednoduchou grafiku, pomocí které zvýrazňuje jen to, co je důležité. Původní podoba karet například už nebude k dispozici u jednotlivých výsledků. Místo tohoto designu se nabídne v podstatě karta od okraje k okraji, což nakonec vypadá, jakoby byly jednotlivé výsledky odděleny jen šedou silnější čárou.

Podstatnější změny jsou vidět u takových výsledků, kde je v horní části výrazná karta. Původní verze měla pozadí v barvě výsledků, ale to bylo odstraněno a nabízí se jen jedna barva, buď bílá nebo černá. Na druhou stranu jsou aktivní prvky laděny do vybrané barvy a navíc jsou zakulaceny. Tlačítko pro notifikace se přesunulo do levé části, takže se nabídne i více místě pro informace.

Skoro bychom mohli tvrdit, že se jedná také o ladění k plnohodnotnému nasazení tmavého vzhledu, jelikož se lépe kombinuje s novou podobou. Upravený vzhled se začne postupně zobrazovat na mobilních telefonech pro Android a iOS.

Zdroj: blog.google



Domů » Články » Google mění podobu výsledků vyhledávání v aplikaci

reklama reklama