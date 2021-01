Novinky v Google Mapách vylepšují plánování cest s elektromobilem

Zdroj: renewwales.org.uk

Elektromobily stále více získávají na popularitě. Jednak díky nižším provozním nákladům a také proto, že zmírňují ekologický dopad na životní prostředí. Plánování delší cesty s nutností dobře si promyslet dostupnost zastávek na dobití však může být poměrně tvrdý oříšek. Nové funkce v Google mapách by měly toto zjednodušit a plánování tak udělat méně stresujícím.

Google Mapy pro elektromobily: méně stresu a více zážitku z cest

Naplánovat cestu běžným automobilem oproti elektromobilu je stále mnohem jednodušší. Důvod je prostý. Síť čerpacích stanic je ve většině Evropy hustá, a tak nás většinou nezaskočí to, že bychom dlouhé kilometry na žádnou nenarazili. S dobíjecími stanicemi je situace zatím o poznání horší i přesto, že jich vzniká čím dál více. Proto je nutné při plánování zohlednit jejich dostupnost, ověřit si, že dobíjecí konektor je kompatibilní s naším vozem a podobně.

Google vyvinul nové plánovací algoritmy, které implementoval do nejnovější verze svých map. Nově tak při zadání cíle mapy prohledají rozsáhlou databázi veřejných dobíjecích stanic, aby nám byla doporučena nejlepší trasa, která v sobě bude zahrnovat počet zastávek k nabití, dobu trvání nabíjení a na základě toho vypočítaný předpokládaný čas dosažení cíle. V případě kratší cesty bude možné na naší trase ručně zvolit dobíjecí stanici, která bude nejlépe vyhovovat našim potřebám s ohledem na naplánovanou trasu.

Z dostupných informací bude možné zjistit, jak které stanice rychle nabíjejí, zdali jsou v blízkosti obchodů s potravinami, nebo kaváren, což nám umožní lépe si rozvrhnout čas trávený čekáním na dobití automobilu. Dostupné by měly být i informaci o tom, jaký způsob platby je akceptován, a to aktuálně pro 12 zemí v rámci Evropy. Nové funkce jsou momentálně dostupné pro elektromobily s integrovanými Google mapami (Polestar 2 a Volvo XC40 Recharge). Další modely by ale měly následovat.

Zdroj: blog.google



Domů » Články » Novinky v Google Mapách vylepšují plánování cest s elektromobilem

reklama reklama