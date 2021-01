MagSafe: Apple chystá velký comeback, už letos u MacBooku Pro

Zdroj: MacRumors

Zprávy z minulých dní nám poskytly první podrobný pohled na to, co můžeme očekávat od nových modelů MacBook Pro, které budou letos představeny. Vše nasvědčuje tomu, že můžeme očekávat významné změny. Spolu s dalšími porty, novým designem s plochými hranami a odstraněním Touch Baru, budou nové Macy opět disponovat s populárním MagSafe.

MagSafe u letošního MacBooku Pro

Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že se Apple vrátí k nabíjecímu konektoru MagSafe‌. Tuto spekulaci potvrdil také Mark Gurman, který připravil podrobnou zprávu za Bloomberg. Ve své zprávě objasnil, že MagSafe‌ port bude sloužit jako samostatný nabíjecí port, používaný místo současného USB-C, přičemž umístěn bude vedle USB-C portů. Konstrukce nového konektoru MagSafe‌ bude podobná designu z předchozích let, přičemž nabídne vyšší rychlost nabíjení, než jaké nabízí USB-C.

MagSafe poprvé v roce 2006

MagSafe‌ poprvé debutoval v lednu roku 2006, kdy Apple uvedl na trh vůbec první MacBook Pro, který byl vybaven procesory Intel. Existovaly celkem dvě verze MagSafe a MacBook Pro z roku 2006 používal původní koncept.

První generace měla design čtvercového tvaru s pěti piny, které se pomocí magnetického připojení připevňovaly k doprovodnému konektoru. Myšlenka byla taková, že pokud by se za konektor zatáhlo, odpojil by se rychle a hladce. Předešlo by se tak poškození portu, nebo vytažení MacBooku ze stolu.

Stejně jako u USB-C měl ‌MagSafe‌ design, který umožňoval připojení konektoru k Macu v libovolné orientaci, a nabíjení bylo ještě jednodušší než u USB-C, protože nebylo nutné zadávat kabel do portu – konektor jste přiložili a ten magneticky přilnul na správné místo. Apple vyvinul konektory ‌MagSafe‌ 45W, 60W a 85W pro různé modely.

Zpočátku Apple používal design ve tvaru T, který směroval kabel přímo ze zařízení, ale původní ‌MagSafe‌ byl ve tvaru L, který měl kabel v poloze počítače. Konstrukce ve tvaru písmene T byla používána od roku 2006 do roku 2009, zatímco konstrukce ve tvaru písmene L byla používána od roku 2010 do roku 2012.

MagSafe 2

Apple v roce 2012 představil novou verzi s názvem „MagSafe 2“, která přinesla tenčí a širší port a nový design konektoru, který byl vhodný pro tenčí Macy, které společnost představila. Konektory pro MagSafe‌ 2 však nebyly kompatibilní s původními porty ‌MagSafe‌, což vyžadovalo adaptér. Apple se vrátil ke svému designu MagSafe‌ 2, ve tvaru T, a zůstal s ním po celou dobu. Pravděpodobně i tento design lze očekávat u letošního MacBooku Pro.

Apple přestal MagSafe používat

V roce 2016, kdy byly představeny modely MacBook Pro s USB-C, společnost definitivně pohřbila MafSafe. Modely, vydané v letech 2016 až 2020, tuto technologii nepoužívají a místo toho se nabíjejí prostřednictvím jednoho z portů USB-C. ‌MagSafe‌ byl úplně vyřazen z Maců a poslední zařízení s ‌MagSafe‌ byl MacBook Air 2017.

Návrat ke kořenům řady Pro

Společnost Apple už v minulém roce přinesla MagSafe zpět na trh, ovšem u iPhone 12. Celá aktuální vlajková řada je vybavena vestavěným magnetem, který podporuje magnetické bezdrátové nabíječky, kterou Apple nazval MagSafe‌. A podle všeho už letos budeme opět MagSafe používat v celé produktové řadě.

Na základě spekulací to vypadá, že konektor v letošním MacBooku Pro bude vypadat podobně jako ‌MagSafe‌ 2. Je nepravděpodobné, že by byly totožné, protože konektor bude schopen nabíjet rychleji než USB-C. Minulé ‌MagSafe kabely byly náchylné k rozbití a roztřepení kolem nabíjecího konektoru, takže Apple musí určité části vylepšit.

