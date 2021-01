iPad mini 6 dostane Touch ID pod displejem

Zdroj: Ubergizmo

Od té doby, co se Apple rozhodl kompletně přejít na Face ID a upustit tak u většiny zařízení od Touch ID, jsme byli svědky několika zajímavých spekulací. Technologický gigant totiž už nějaký čas uvažuje o návratu Touch ID, ovšem ne tradičním způsobem. Rád by technologii umístil do displeje, respektive pod displej. Mohlo by se tak stát už u iPhone 13.

iPad mini 6 poprvé s Touch ID v displeji

Zdá se ale, že iPhone 13 nebude prvním produktem, který tuto novou funkci nabídne. Podle leakerů xleaks7 by mohl jako první Touch ID pod displejem dostat iPad mini 6. Dokonce jsme se dočkali uniklých nákresů, díky kterým máme jasnou představu o tom, jak si implementaci Apple představuje.

Byl by to poněkud netradiční krok pro Apple. Je totiž veřejně známo, že nové hardwarové technologie nejprve implementuje exkluzivně pro iPhony, poté jej začne migrovat na další zařízení. Tento posun v chování jsme zaznamenali například u iPadu Pro 2020, kdy společnost představila LiDAR skener, který se později dostal na iPhone 12.

Rovněž design, který Apple používá u řady iPhone 12, byl poprvé představen u iPadu Pro. Nebylo by tedy až tak velkým překvapením, kdyby se Touch ID pod displejem objevilo nejprve u iPadu mini 6.

