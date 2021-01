Google omezuje adaptivní nabíjení, není až tak „chytré“

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se rozhodl, že bude pravidelně vydávat novinky pro jeho smartphony, které přinesou funkce navíc. Prosincová dávka novinek přinesla adaptivní nabíjení, což má zlepšit životnost a ušetřit baterii. Sice Google funkci popisuje jako chytrou, tak ve skutečnosti má svá omezení. Navíc nebude fungovat vždy.

Adaptivní nabíjení

Funkce má předejít snižování opotřebení baterie. Jejím cílem je, aby se mobil nenabíjel vždy ihned na 100 % s využitím maximálního možného výkonu nabíječky. Mobil by se měl nabíjet pomalu a těsně před začátkem používání doplnit energii na 100 % kapacity. Při aktivaci funkce v nastavení mobilu, je uživatel informován, že musí nastavit budík.

Je tedy jasné, že se mobil ani tak nebude učit podle návyků uživatele, spíše se vše nechá na jednoduchém nastavení budíku. Bohužel funkce je omezena ještě více. Nestačí jen nastavit, kdy vás má mobil probudit. Adaptivní nabíjení je podle stránek podpory aktivní jen v případě, kdy dáte mobilní telefon na nabíječku po deváté hodině večerní. Navíc budík musí být nastaven mezi pátou a desátou hodinou ranní.

Je tedy jasné, že pokud uživatel má jinak nastaven denní režim, adaptivní nabíjení ani nevyužije, respektive nebude aktivní. Možná by bylo na místě, kdyby Google integroval nějaký software, který by se skutečně učil, kdy je mobil na nabíječce a kdy se nepoužívá. Navíc by mohl vše rozšířit na týdenní harmonogram, jelikož uživatelé používají mobily jinak ve všední den a jinak o víkendu.

Dokonce zaznělo, že by Google mohl novinku jednoduše zavést do Android Open Source Project (AOSP), aby se funkce mohla dostat do dalších smartphonů, které nic takového nenabízí. Zatím je dostupná jen pro modely Pixel 4 a novější.

