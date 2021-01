Google nabídne ochutnávku většího cloudového prostoru

Zdroj: Google, Dotekomanie.cz

Google vydělává zejména díky reklamám. Jde pozorovat postupný přesun do kategorie placených služeb, což se v brzké době dotkne cloudového prostoru. Zavádí nové podmínky, kdy vám mohou být při neaktivitě smazána data. To ale není nejmenší problém. Google Fotky již nebudou mít v základu neomezené úložiště. Nově si budete muset hlídat, co vlastně necháte nahrát do této služby.

Již za pár měsíců se začnou započítávat vytvořené soubory v rámci Google Disku stejně jako každá nová fotografie nebo video do vašeho limitu ve službě Google One. Ta v základu nabízí zdarma 15 GB prostoru. Zatím tedy se nemusíte obávat, že z jednoho dne na druhý přijdete o všechen volný prostor. Soubory vám začnou ukousávat prostor až od 1. června, tedy až nahrajete po tomto datu. Vše, co máte doposud v cloudu u Googlu, tak zůstane nezapočítané.

Google se připravuje na tento přechod a rozhodně chce nalákat co nejvíce uživatelů, aby si předplatili vyšší verzi služby Google One. Ta nabízí 100 GB, 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB a 30 TB prostoru. Samozřejmě za měsíční nebo roční poplatky. Samotná aplikace Google One nově skrývá textové řetězce napovídající, že se nabídnou zkušební doby pro tyto tarify.

Dle textů se budou nabízet zkušební doby v délce dnů, týdnů, měsíců, a dokonce jednoho roku. Asi si budete moci například vyzkoušet 100 GB prostoru zdarma na jeden rok, následně se rozhodnete, jestli zaplatíte, či nikoliv. Ještě není známo, jakou metodiku Google nabídne, případně které tarify budou nabízeny ve zkušební době. S největší pravděpodobností se rozjede větší kampaň s jediným cílem, nalákat uživatele na placenou verzi.

