Facebook News poprvé v Evropě

Novinka v podobě Facebook News, která se nejprve objevila na území USA, poprvé zamířila do Evropy. Konkrétně uživatelé z Velké Británie mohou funkci využívat. A co vlastně Facebook News umí?

Jedná se v podstatě o vyhrazenou kartu v mobilní aplikaci Facebook, která obsahuje licencovaný obsah od stovek místních a národních mediálních organizací, včetně The Guardian, The Economist, The Independent, Channel 4 News, Sky News, Daily Mail Group a Financial Times.

Facebook se nechal dokonce v rozhovoru pro TechCrunch slyšet, že bude pracovat na nové službě zvanou Upday. Ta bude uživatelům servírovat příběhy, které se objeví v News. Zdá se, že na Upday pracoval německý vydavatel Axel Springer a Samsung, který sám provozuje zpravodajskou službu na svých smartphonech.

Stejně jako americká verze funguje Facebook News spojením redakčně upravených příběhů a článků na základě toho, co uživatelé čtou, sdílejí a sledují na sociální síti. Uživatelé také podle Facebooku získají ovládací prvky, které jim umožní skrýt témata nebo vydavatele ze svého zdroje. Facebook podle všeho jedná s partnery o zavedení této funkce ve Francii a Německu, přičemž v blízké budoucnosti dorazí do Brazílie a Indie.

