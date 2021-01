Celosvětové prodeje smartphonů klesly o 8,8 %

Jeden z nejtěžších roků v moderní době je za námi, a tak přišel ideální čas na analýzy uplynulého roku. Digitimes Research sestavil podrobnou zprávu o celosvětových dodávkách chytrých telefonů za rok 2020.

Za uplynulý rok poklesl trh se smartphony přibližně o 8,8 %. V podrobných číslech to znamená, že bylo prodáno celkem 1,24 mld. mobilních telefonů. Vzhledem k pokračující celosvětové zdravotnické krizi poptávka a nabídka chytrých telefonů v loňském roce přirozeně a zcela logicky poklesla. Nikoho také nepřekvapí, že největší pokles byl zaznamenán v prvním čtvrtletí, kdy dodávky klesly meziročně o 20 %.

Samsung, Apple a Huawei byly v roce 2020 třemi největšími dodavateli smartphonů. Následovaly je firmy jako Xiaomi, Oppo a vivo. Apple a Xiaomi byly jediné dvě společnosti, které zaznamenaly nárůst prodejů o více než 10 % ve srovnání s předchozím rokem 2019, zatímco Samsung a Huawei čelily dvojciferným poklesům. Jediným světlem na konci tunelu v minulém roce byla míra přijetí 5G – odhadem se prodalo 280 – 300 mil. 5G telefonů. To je výrazný nárůst oproti roku 2019, kdy bylo prodáno zhruba 20 mil. telefonů.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!