Budou letos konečně telefony zase zajímavé? Hádáme trendy roku 2021 – podcast #24

Je tu začátek nového roku, což znamená jediné – nový díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 24. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Pod Zlatou Lampou – díl dvacátý čtvrtý

Nový rok je tady a my si v nejnovějším díle podcastu Pod Zlatou Lampou budeme povídat o tom, co nás letos čeká a snad nemine. Řeč bude o nadcházejících trendech jako je schovaná přední kamerka v displeji, 5G sítích nebo nových ohebných telefonech. Povíme si také něco o rostoucích značkách a naopak o těch, kterým se moc nedaří. Budou snad letos hlavním tématem skládací telefony? Nebo hlavní pozornost získají 5G sítě? Jak si představujeme kamery schované pod displejem a co očekáváme od předních mobilních výrobců? Nejen o těchto tématech diskutují ve 24. díle redaktoři serveru dotekomanie.cz Miroslav Růžička a Zdeněk Koutský.

I. Kamery schované pod displejem – nesmysl, nebo vstupenka do bezrámečkové budoucnosti?

II. Ohebné telefony – kdo je out a kdo může být králem?

III. 5G sítě – má pro nás Čechy vůbec smysl téma sledovat?

IV. Sestup Huawei, růst Realme a Xiaomi

V. iPhone 13 – jen evoluce, nebo už pořádná revoluce?

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:



