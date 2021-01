Bose představil sportovní sluchátka bez potlačení hluku

Spole─Źnost Bose ozn├ímila novou dvojici bezdr├ítov├Żch sluch├ítek, kter├í p┼Öich├íz├ş s relativn─Ť unik├ítn├şm designem. Sluch├ítka maj├ş zvukov├Ż kryt, kter├Ż se p┼Öi nasazen├ş nedot├Żk├í ani nijak nezakr├Żv├í u┼íi. Jin├Żmi slovy ┼Öe─Źeno, Bose Sport Open Earbuds p┼Öin├í┼í├ş tzv. otev┼Öen├Ż design a soust┼Öed├ş se prim├írn─Ť na sport a cvi─Źen├ş.┬á

Sluch├ítka jsou vybavena technologi├ş Bluetooth 5.1 a disponuj├ş technologii OpenAudio. Konstrukce je vybavena tvarovan├Żm h├í─Źkem na ucho, kter├Ż se p┼Öipev┼łuje kolem ucha. Jeliko┼ż jde o tzv. otev┼Öen├Ż design, sluch├ítka nejsou vybavena aktivn├şm potla─Źen├şm hluku. Bose se v tomto p┼Ö├şpad─Ť soust┼Öed├ş na b─Ť┼żce a cyklisty, kte┼Ö├ş se cht─Ťj├ş soust┼Öedit na maxim├íln├ş v├Żkon bez kabel┼», ale z├írove┼ł pot┼Öebuji sly┼íet okoln├ş hluky – silni─Źn├ş provoz, kondi─Źn├ş tren├ęr a podobn─Ť.┬á

V├Żrobce d├íle uvedl, ┼że ┼ípunty do u┼í├ş z┼»stanou p┼Öesn─Ť um├şst─Ťn├ę a budou odol├ívat potu, teplu, de┼íti a sn─Ťhu. Sluch├ítka jsou tedy vybavena certifikac├ş IPX4. Na jedno nabit├ş pak vydr┼ż├ş osm hodin. Mikrofonn├ş syst├ęm pak dok├í┼że (b─Ťhem telefonn├şho hovoru) izolovat v├í┼í hlas od v─Ťtru a okoln├şho hluku, tak┼że v├ís druh├í strana usly┼í├ş v├şce ne┼ż z┼Öeteln─Ť.┬á

Lev├ę tla─Ź├ştko umo┼ż┼łuje p┼Öistupovat k hlasov├ęmu asistentovi, p┼Öi─Źem┼ż prav├ę slou┼ż├ş k zapnut├ş/vypnut├ş, p┼Öehr├ív├ín├ş, pozastaven├ş a p┼Öeskakov├ín├ş skladeb a ke spr├ív─Ť hovor┼». Sluch├ítka budou v prodeji za 199 dolar┼», tj. cca 4 210 K─Ź bez DPH.┬á

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!