Apple je žalován kvůli Telegramu v AppStore

Zdroj: Neowin

WhatsApp představil nové podmínky, které měly platit již února, ale nakonec došlo k odkladu o tři měsíce. Samotné podmínky ale způsobily, že dochází k masivnímu odlivu uživatelů. Ti přecházejí na platformy Signal a Telegram, zejména kvůli jejich zabezpečení a zacházení s osobními informacemi. Telegram se ale asi nebude těšit zvýšeného zájmu dlouho.

Telegram „raketově“ roste díky WhatsApp

Apple na pranýři kvůli svým podmínkám?

V posledních dvou týdnech došlo k poměrně razantnímu kroku proti sociální síti Parler, která sloužila pro republikánské voliče v USA, přičemž se odhaduje, že byla hlavně použita k organizaci nedávných násilných protestů. Mnohé společnosti se soustředily na Parler, přičemž došlo k odstranění i z obchodu AppStore společnosti Apple. Nová žaloba vedena proti Applu u kalifornského soudu se právě zmiňuje o těchto krocích vůči Parler a vyžaduje, aby došlo ke stejným krokům u komunikační platformy Telegram.

Dle Coalition for a Safer Web (koalice pro bezpečný web) je Telegram využíván pro komunikaci mezi nebezpečnými skupinami. Žaloba zmiňuje, že se v Telegramu domlouvají neonacisté, členové ruské vlády, antisemitské skupiny atd. V podstatě že se jedná o centrum pro komunikaci a šíření nezákonné činnosti.

Problémem je zde spíše to, že šifrování komunikace u Telegramu nedovoluje, aby společnost přímo moderovala konverzace, případně do nich zasahovala. Žaloba jako taková žádá, aby se Apple postaral o vynucení pravidel, která byla uplatněna v případě sociální sítě Parler. To by ale znamenalo, že buď Apple donutí vývojáře Telegramu prolomit šifrování a začít moderovat obsah, nebo přímo odstraní aplikaci ze svého obchodu.

Nejedná se o první podobný zásah do fungování Telegramu. Platforma si již zažila své, když nechtěla předat šifrovací klíče ruským úřadům pro kontrolu obsahu. Apple tehdy pozastavil aktualizace aplikace, ale následně odstoupil a povolil běžné fungování. Je otázkou, jestli žaloba docílí nějakých změn, případně bude Telegram odstraněn.

Zdroj: appleinsider.com



Domů » Články » Apple je žalován kvůli Telegramu v AppStore

reklama reklama