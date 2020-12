Xiaomi Mi Watch Lite přichází s 1,4palcovým displejem a GPS modulem

Společnost Xiaomi minulý měsíc představila (pod značkou Redmi) zbrusu nové hodinky Redmi Watch. Pro globální trh si nyní připravila novinku v podobě Xiaomi Mi Watch Lite. Ty přichází s podobným designem a téměř identickými specifikacemi jako hodinky Redmi Watch.

Novinka v podobě Xiaomi Mi Watch Lite nabízí 1,4palcový LCD displej s rozlišením 320 x 320 pixelů a jemností 323 PPI. Zobrazovací panel nabízí také jas 350 nitů a 60% barevný gamut NTSC. Hodinky jsou vybaveny 24hodinovým monitorováním srdečního tepu, a dokonce jsou voděodolné až do 50 metrů (certifikace 5ATM). Dále zde máme vestavěné GPS, Bluetooth 5.0 nebo třeba 11 sportovních režimů – venkovní běh, běžecký pás, venkovní cyklistika, plavání na volné vodě, volný způsob, plavání v bazénu, kriket, trekking, běh na trase, chůze a jízda na kole.

Xiaomi nezapomnělo zakomponovat ani monitorování spánku a dýchání. Samozřejmě tu máme podporu oznámení z telefonu nebo třeba možnost ovládat vzdáleně hudbu. Hodinky na jedno nabití vydrží 9 dní při běžném používání, a to díky 230mAh baterii. Naopak s aktivním GPS modulem se dostanete na 10hodinovou výdrž.

Mi Watch Lite budou v prodeji ve variantách Black, Ivory a Navy blue. Cena by se měla pohybovat kolem 46 dolarů, tj. cca 1 000 Kč bez DPH.

Zdroj: fonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!