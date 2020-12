Chrome získává ikony pro lepší orientaci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Chrome v poslední době dostal několik aktualizací, přičemž verze 87 obsahuje poměrně zásadní vylepšení v oblasti výkonu a optimalizace. Pokud používáte Chrome na mobilním zařízení a máte vždy otevřeno několik záložek, tak spotřeba může být nižší díky úpravě běhu jednotlivých instancí. Novinky se objevují i ve verzi 88, která je nyní v rámci beta programu. Google si ale pohrál také s menší grafickou úpravou pro lepší orientaci.

Ikony v menu

Změny nejsou nějak dramatické. Stále se se jedná o jeden dlouhý seznam možností v rámci menu, do kterého se dostanete přes tři tečky v horním pravém rohu. Nově jsou zde ale ikony u všech položek, což se může zdát jen jako výstřelek, ale na druhou stranu pomůže v rychlejší orientaci a nalezení patřičné položky. Novinka by měla být již na vašem zařízení k dispozici nyní, případně si budete muset chvíli počkat.

K menší úpravě došlo i v případě horní sady ikon, kde kromě možnosti jít zpět, zobrazení informací o stránce a znovunačtení jsou ještě dvě další ikony – záložky a stažené soubory. Na snímcích obrazovek výše jde vidět rozdíl mezi stabilní a beta verzí Chromu pro Android. Ikony zůstávají, přičemž se asi dočkáme přerozdělení do sekcí, což by mohlo ulehčit orientaci.

Je ale otázkou, jestli beta verze ukazuje další změnu u menu. Chybí zde například možnost překladu, nebo informace o úspoře dat. Menu je na druhou stranu menší a není zde například duplicitní přístup do záložek nebo do stažených souborů. Google si prostě hraje a Chrome na to trpí dost podstatně, co se týče ovládání.

