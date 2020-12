Samsung začíná lákat na Galaxy S21 předregistrací v některých zemmích

Zdroj: androidpolice.com

Společnosti volí nejrůznější strategie kolem představování novinek. Doby, kdy se jen lákalo jednoduše skrze upoutávky na konkrétní datum uvedení, jsou zřejmě pryč. Již jsme zde měli i způsob, kdy firma v nějakém intervalu zveřejnila nějakou specifikaci chystaného modelu. Samsung častěji volil běžnější způsob, kdy se objevilo několik upoutávek, ale to se postupně mění. Ukázku jde pozorovat u nadcházející linie Galaxy S21.

Předregistrace na předobjednávky

Už se několikrát firmy pokusily nalákat před představením novinek na předobjednávky, přičemž takový zákazník ještě ani nevěděl, co vlastně předobjednává. Díky únikům ale měl asi tušení. Tentokrát Samsung volí cestu předregistrací na samotné předobjednávky. Takže se v podstatě jedná o dvojitou fázi. Bohužel tento systém je k dispozici jen v USA a částečně v Indii.

Uživatelé za předregistraci na nepředstavený mobil je zadarmo, ale Samsung dá takovému zájemci 60 dolarů na příslušenství. Pokud navíc následně udělá přes aplikaci (která není u nás dostupná) předobjednávku, dostane dalších 10 dolarů. To vše jen naznačuje, že se Samsung bude snažit prodat co nejvíce mobilů v co nejkratším čase.

V tuto chvíli víme, že se můžeme těšit na Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ a Samsung Galaxy S21 Ultra, přičemž poslední zmíněný model bude podporovat stylus S Pen, ale nebude mít pro něj místo v těle. Navíc si ho budete muset dokoupit zvlášť. Samsung, dle dostupných informací, u letošních novinek nedá zdarma nabíječku, zřejmě po vzoru Applu.

Mobily bez nabíječky v balení asi jako nový trend

