Zdroj: Firstpost.com

Nejnovější prognóza z dílny analytické společnosti Canalys předpovídá slibný minimálně celý příští rok v prodejnosti přenosných počítačů a tabletů. Významnou roli bude hrát americký gigant Apple, kterému se letos podařilo uspokojit zvýšenou poptávku po iPadech. Zároveň na příští rok chystá nová zařízení, s nimiž pravděpodobně opět upevní svoji vedoucí pozici v segmentu trhu.

Za vším hledej pandemii

Převážná většina analytiků pracuje se scénářem, kde firmy nařídily práci z domova a školy přešly na vzdálenou výuku. Proto domácnosti už dostatečně neuspokojilo jedno zařízení pro celou rodinu, takže muselo nevyhnutelně dojít k nákupu nového zařízení. Zveřejněná prognóza meziročně počítá s růstem o 3,3 % u přenosných počítačů, zatímco u tabletů dojde k mírnému zabrzdění (- 1,0 %) oproti roku 2020.

Předpověď na rok 2024 v dnešních podmínkách je hodně nevyzpytatelná. Promítnout se do ní mohou například různé dotační programy pro firmy a vzdělávací instituce na nákup výpočetní techniky, nový iPad s cenovkou kolem 300 dolarů (tj. cca 6 456 Kč) nebo připravovaný iPad Pro podporující 5G. Obě tyto novinky by mohly přistát u prodejců v druhé polovině roku 2021, čímž se promítnou do čísel ještě na konci roku 2021.

Zdroje: canalys.com, phonearena.com



Domů » Články » Rok 2021 bude přát prodejům tabletů a PC

reklama reklama