Slevy až 80 % přináší povánoční výprodej na Smarty! sponzorovaný článek

Ani jsme se nenadáli a už je po Vánocích. A co to znamená? No přece povánoční výprodej! Nakupte si se slevou až 80 %. Pořídit si můžete telefony, příslušenství, audio a mnohem více. Tak shromážděte své obálky a pojďte nakupovat!

Na Smarty jsme vybrali několik produktů, které jistě svou slevou potěší. Pokud jste čekali na slevy na telefony, můžete si vybrat například levný Huawei Y7 2019, který je nyní se slevou 33 %, nebo Huawei P30 Lite se slevou 38 %. Pro milovníky klasiky je v nabídce i legendární Nokia 3310, kterou pořídíte pouze za 1 290 Kč.

V nabídce najdete i zajímavé audio – například sluchátka Sony WF-1000X ve zlaté barvě, které jsou nyní s neuvěřitelnou slevou 58 %. Vybírat můžete i z nabídky kvalitního příslušenství. V nabídce naleznete množství nabíjecích stanicí i chytrých vychytávek, a to už od 290 Kč.

