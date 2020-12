Lenovo představilo novinky K12 a K12 Pro

Zdroj: Lenovo

V poslední době představuje více novinek Motorola ve světě smartphonů než mateřská společnost Lenovo. Dnes ale došlo na uvedení dvou novinek nesoucí označení Lenovo K12 a Lenovo K12 Pro. Obě novinky ale spíše zapadají do nižších kategorií.

K12 a L12 Pro

V obou případech se nabízí displeje s rozlišením HD+, takže nelze očekávat nějak kvalitní obraz, když vezmete v potaz, že nejmenší Lenovo K12 má úhlopříčku displeje 6,5 palců. Pro model naopak má 6,8 palců, díky čemuž se pomalinku řadí mezi tablety.

Základní model je poháněn Snapdragonem 460, u většího je pak Snapdragon 662, který by měl již dostačovat i na náročnější aplikace a hry. Díky baterii o kapacitě 6000 mAh se dá očekávat poměrně slušná výdrž na jedno nabití vzhledem k rozlišení displeje. Lenovo K12 nabízí o něco menší kapacitu, tedy 5000 mAh.

Možná se vám zdají být obě novinky povědomé. Ve skutečnosti firma jen přejmenovala modely Moto E7 Plus a Moto G9 Power. Zde nedošlo ani k jedné změně. Pravděpodobně se objeví jen na vybraných trzích, ale můžeme předpokládat, že se dostanou i do Evropy, případně přes přeprodejce i do Česka.

Specifikace Lenovo K12 Pro

displej: 6,8 palců, HD+, LCD

procesor: Snapdragon 662

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, f/2.4

3.5mm jack, USB C, radio

iP2

LTE, WiFi ac (2,4 + 5 GHz), NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo,

rozměry: 172,14 x 76,79 x 9,66 mm, 221 gramů

baterie: 6000 mAh + 20W nabíjení

Specifikace Lenovo K12

displej: 6,5 palců, HD+, LCD

procesor: Snapdragon 460

4GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

3.5mm jack

rozměry: 165,2 x 75,7 x 9,2 mm, 223 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS + Galileo, microUSB

baterie: 5000 mAh + 10W

