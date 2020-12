Twinkly – rozsviťte chytře vánoční stromeček [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vánoce jsou naším největším svátkem. Rodina se po celém roce kompletně sejde u jednoho stolu a užívá si svátečního klidu. Ještě před samotným 24. prosincem je ale třeba udělat kus práce. Upéct cukroví, připravit dárky a hlavně ozdobit stromeček. Na žádném stromečku nesmí chybět světýlka, která jsou už několik let nedílnou součástí vánoční tradice. Většina domácností sáhne typicky po klasických žárovkách, zato „fajnšmekři“ využijí možností chytré domácnosti.

My jsme se k nim přidali a otestovali velice zajímavou alternativu v podobě vánočních světýlek Twinkly, která se už na českém trhu chvíli nachází – první generace dorazila už v roce 2017. Jak příjemné je ovládat vánoční světýlka vzdáleně skrze telefon? Jaké jsou benefity chytrých žárovek Twinkly? Nejen těmto otázkám se budeme v této recenzi věnovat.

Twinkly: balení a výběr variant

Nikdy předtím jsem v recenzi nehodnotil balení, ale tentokrát je čas udělat výjimku. Twinkly mi dorazilo ve velmi hezké černé krabičce, na které je vyobrazen produkt, jenž se ukrývá uvnitř balení. Pod pokličkou se pak ukrývají úhledně smotaná světýlka spojená páskem na suchý zip, což se hodí i do budoucna, pokud budete chtít světýlka opět úhledně vrátit do krabičky. Dále v balení najdeme adaptér do zásuvky a samozřejmě také manuál.

Co se týká samotných světýlek, nejedná se o žárovky, nýbrž o LED osvětlení. Zakoupit si můžete vlastně tři druhy světýlek – klasické diody Strings, Icicle (hodí se jako okenní výzdoba), a Festoon (tj. tzv. koule). Dále si můžete u jednotlivých variant vybrat také délku kabelu, barvu, počet LED a podobně.

To není úplně tradiční, za což musím dát výrobci palec nahoru. V praxi si tak můžete vybrat standardní Multicolour, který nabízí všechny RGB barvy, variantu Special, která si dokáže hrát s teplotou bílého světla, a Special Edition, jenž kombinuje RGB spektrum a teploty bílého světla. K nám do redakce dorazila varianta Special Edition, na kterou se podrobně podíváme.

První kroky s Twinkly

Pokud jste manuálně stejně zruční jako já, chvíli vám potrvá, než světýlka umístíte na stromeček – samozřejmě si můžete světýlka umístit třeba na balkón, kreativita zde není omezena pouze na vánoční stromeček. Překvapilo mě, jak jednoduché připojení světýlek vlastně je. Stačilo mi Twinkly zapojit jen do zásuvky, usadit se do křesla a pak vše obstarat skrze mobilní telefon.

Prvním mým krokem tedy bylo spárovat Twinkly a iPhone. Samozřejmě světýlka fungují i bez smartphonu, ale tím byste úplně „zabili“ potenciál produktu. Moc se mi líbí oficiální aplikace Twinkly, která je pro Android a iOS. Aplikace je velice jednoduchá, přičemž párovací proces probíhá prostřednictvím Wi-Fi či Bluetooth.

Jakmile jsem telefon s Twinkly spárovat, mohl jsem se vrhnout na vytváření vlastních designových prvků. Tím mám na mysli vytváření barevných rozvržení a podobně. K dispozici je také několik předinstalovaných scénářů, takže pokud si nechcete vytvářet vlastní, bohatě si vystačíte s nativními od výrobce. Co se mi naopak na aplikaci nelíbí je absence podpory českého jazyka. Bez základní znalosti angličtiny se tak těžko obejdete.

Celkově ale na mě aplikace působí moderním dojmem. Dokázal bych si asi představit ještě jiný kabátek, na druhou stranu je v tomto stavu aplikace velice jednoduchá.

Poslední Twinkly zhasne

Jakmile jsem si světýlka s telefonem spároval, mohl jsem si začít hrát ve velkém. Překvapilo mě, jak velké množství různých scénářů bylo výrobcem předinstalováno. Jsou zde scény typu padajícího sněhu, duhy, horizontální či vertikální vlajky, ohňostroje a podobně. Nutno podotknout, že s každým scénářem si můžete nastavit vlastní barvy nebo dokonce také blikání do rytmu skladby. Právě hraní barev do rytmu hudby je moc hezká funkce. S tím uděláte dojem nejen na svou rodinu, ale také kamarády.

Aby vše fungovalo, jak má, vysloužila si druhá generace Twinkly dvoujádrový procesor, který pozvedl celkový výkon čtyřnásobně oproti svému předchůdci. To je podle mě úctyhodné číslo. Zmínit musím také certifikaci IP44, se kterou nebudete mít problém umístit světýlka na terasu či balkón. Potěšila mě také podpora hlasových asistentů Google a Amazon, se kterými zapnete světlo, nastavíte jas i změníte barvu.

Patříte-li mezi kreativní jedince, možnost navrhnout si vlastní režimy svícení vás bude bavit asi nejvíce. Aplikace vám nabídne barevnou paletu a tři možnosti pro rozsvícení stromečku. Aplikace vám dovolí vytvořit váš osobní scénář pouhým tahem prstu po obrazovce. Bavilo mě ale i samotné sestavení. Stačilo mi pouze zacílit fotoaparát na naaranžovaná světýlka a data o pozici jednotlivých světel se přenesla do aplikace. Různě složitému pozicování řetězů jsem se vyhnul.

Snad nejzajímavější a nejužitečnější funkcí je možnost naplánovat si automatické rozsvícení a zhasínání světýlek. Díky tomu nebudou světla svítit celý den a celou noc, ale v určitou dobu se zapnou a automaticky vypnou. K tomu byla ve druhé generaci přidána regulace jasu, která funguje na výbornou – přijde vhod hlavně v noci.

V aplikaci se mi také líbí možnost přejmenovávat jednotlivé řetězy, což se hodí v případě, že budete mít v domácnosti vícero Twinkly produktů. Všechny produkty jsou v jedné aplikaci a v určitém množství je orientace složitější, proto se možnost přejmenovat řetězy hodí.

Samotné podání barev zvolených na displeji telefonu hodnotím nejvyšším kladným stupněm. Barvy, které jsem si v telefonu navolil, přesně odpovídaly barvám, které se rozsvítily na stromečku / balkóně. Velmi se mi líbí i nízká časová prodleva. Pokud jsem tedy změnil na telefonu barvu světýlek, takřka ihned se změna projevila.

Jak už jsem zmiňoval úvodem, světýlka dokáží měnit barvy do rytmu skladby. To mě bavilo asi ze všeho nejvíce. Twinkly má zabudovaný mikrofon, který je poměrně citlivý, takže zaznamená veškeré tóny. Reaguje tedy nejen na ticho, ale i maximální hluk – v závislosti na regulaci hlasitosti Twinkly svítí jinak. Po chvíli je ale tato funkce spíše otravná. Používal jsem ji tedy jen v krajních případech, například během vánočních koled.

Závěr

Celkově vzato mě Twinkly světýlka velmi bavila. Udělala dobrý dojem nejen na mě, ale i na známé v mém okolí. Troufám si říci, že Twinkly uspokojí běžného, ale i náročného uživatele. Velmi oceňuji jednoduché zapojení a nastavení. Co jsem v průběhu recenze nezmínil je podpora HomeKitu. Ta bohužel chybí a v takové cenové kategorii bych tuto podporu rád viděl. Na druhou stranu je aplikace od výrobce více než dobrá. Navíc podporuje hlasové asistenty.

Hledáte-li před Vánoci světýlka, která budete ovládat telefonem letos, ale také za dalších 10 let, mohu Twinkly s chladnou hlavou doporučit. V tomto případě si připlácíte za kvalitu a komfort.

Klady:

Široká nabídka barevných provedení, délek řetězu i konstrukce

Intuitivní aplikace

Podpora hlasových asistentů Google Asisstant a Amazon Alexa

Vysoká kvalita LED žárovek, nízká spotřeba, zpracování

Komfort

Zápory:

Absence podpory HomeKit

Cena – specifická cílová skupina

Aplikace někdy spadla

