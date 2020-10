Zdroj: Google

Google přidává do Camera Go noční režim, chystá se HDR

Google kromě standardního operační systému Android nabízí také upravenou verzi Android Go, která je dimenzovaná na smartphony se slabším hardwarem. Pro ně jsou určeny také aplikace s přívlastkem Go, jež nevyžadují takový výkon a dost funkcí je omezených nebo vytvořených tak, aby se využívalo internetové připojení co nejméně. V tomto roce jsme se dočkali nového přírůstku v podobě aplikace Camera Go, která nabídla nové možnost pro focení a nyní jsme se dočkali dalšího rozšíření.

Android – 512 MB RAM odzvonilo a nová pravidla pro Android Go

Camera Go

Google představil funkci nočního režimu v aplikaci Camera Go, díky čemuž i s poměrně levnými mobily půjde fotit v noci. Respektive výsledky budou o něco lepší než s běžným nastavením. Společnost zakomponovala své pokročilejší algoritmy, které se budou snažit vytáhnout maximum s možností nabízených na konkrétních mobilech.

Vzhledem k hardwaru nelze očekávat zázraky, i tak se Google snažil o co nejlepší výsledky. Například pro vytvoření fotografie v noci využívá možnosti vyfocení několika snímků za sebou, z kterých je pak následně vytvořen jeden. Všechna získaná data jsou následně zpracována a aplikace se pokouší dostat co nejvíce údajů o světle.

Novinky první zamíří na mobily Nokia 1.3, WIKO Y61 a WIKO Y81 a následně dojde k rozšíření mezi další Android Go zařízení. V dohledné době se dočkáme další funkce v podobě HDR.

