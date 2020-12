Galaxy Buds Live: sluchátka s příchutí fazole [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nejnovější bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds Live se razantně liší od čehokoli jiného na trhu. Mají tvar fazole, který zajímavým způsobem zdobí ucho – a právě proto jsou sluchátka tak dobrá.

Buds Live se cenově pohybují kolem 4 500-5 000 Kč (například u Smarty jej pořídíte za 4 490 Kč). Za tuto cenu získáte funkci aktivní potlačení šumu (ANC) a lepší audio výstup, než který nabízí Galaxy Buds+. Hovoříme tedy o nejlepších sluchátkách, která kdy jihokorejský výrobce představil. Jaká v praxi sluchátka jsou? Nabízí lepší výkon než konkurenční AirPods Pro? Nejen na tyto otázky si v této recenzi odpovíme.

Galaxy Buds Live: Design

Čím se Galaxy Buds Live liší, je samozřejmě design. Výrobce se v tomto případě inspiroval u fazole. Přiznám se, že zprvu jsem byl vůči designu skeptický. Upřímně se mi vůbec nelíbil. Postupem času jsem si ale zvykl a v podstatě proti konstrukci nic nemám. O co víc, sluchátka perfektně padnou do ucha.

Jelikož jsou sluchátka ve tvaru fazole, nemají tradiční silikonovou špičku do uší. Místo toho celá konstrukce zapadá do ucha – prohlubně mezi zvukovodem a chrupavkou v zadní části ucha. Naštěstí sluchátka neblokují zvukovod – místo toho pouze srovnávají mřížku reproduktoru tak, aby se zvuk promítal dolů do ucha.

Celkově sluchátka vypadají velmi podivně, ale po vložení do ucha jsou docela pohodlná. Moc se mi líbilo, že nijak extra nevyčnívala z ucha. Bohužel má tento design své mouchy. Konkrétně jedna se týká přímo funkčnosti. Jak vám totiž sluchátka padnou, na tom bude záviset tvar vašeho ucha. Pokud také dáváte přednost silikonové špičce, troufám si říct, že tahle sluchátka nebudou pro vás.

Malá velikost sluchátek je mi velmi sympatická, to samé i nabíjecí pouzdro. Jedná se o čtvercový tvar polštáře, který je snadno přenositelný, takže se vejde i do kapsy od kalhot. Oproti AirPods Pro je samozřejmě pouzdro větší, ale ne zase tak dramaticky. Pouzdro a sluchátka samotná vypadají velmi líbivě, budí ve mně luxusní dojem.

Galaxy Buds Live: Připojení a ovládací prvky

Připojení a ovládání je stejné jako u Buds +. Model Buds Live tedy podporuje Bluetooth 5 s univerzálními zvukovými standardy SBC a AAC a proprietární škálovatelný zvukový kodek, který funguje pouze se zařízeními Samsung.

Sluchátka jsou kompatibilní se všemi zařízeními, která podporují Bluetooth, včetně Android telefonu, iPhone, iPad, Mac a Windows 10. Nejlépe ale sluchátka fungovala na Galaxy Note 20 Ultra, iPadu Pro nebo iPhone 11 Pro. Zvuk byl v tomto případě naprosto úžasný. K tomu ale později.

Samsung nabízí také aplikaci Galaxy Wearables pro Android, která zpracovává nastavení a aktualizace. Totéž dělá aplikace Galaxy Buds pro iOS. Párování je pak stejně jednoduché jako první otevření pouzdra nebo stisknutí a podržení obou sluchátek na tři sekundy pro každé další párování. Na Samsungu a Windows uvidíte vyskakovací okno pro rychlé spárování, na které stačí klepnout. V systému iOS budete muset provést manuální párování v nastavení.

Samsung zařízení mají výhodu v tom, že mohou synchronizovat informace o párování sluchátek, takže jsou okamžitě k dispozici dalším Samsung zařízením. Stejná funkce je i u AirPods Pro – v rámci iCloudu se spárují se všemi iOS a Mac zařízeními, takže se jednoduše můžete přepínat mezi jednotlivými produkty. V obou případech je funkce bezproblémová, plynulá a hlavně extrémně pohodlná.

Buds Live má podobné ovládací prvky jako ostatní Samsung sluchátka. Jedno klepnutí pro pozastavení / přehrávání, dvakrát a třikrát pro přeskočení skladby vpřed nebo vzad. Gesto klepnutí a podržení lze změnit, ale ve výchozím nastavení zapíná nebo vypíná ANC – dával jsem přednost ovládání hlasitosti.

Galaxy Buds Live: Výdrž baterie

Buds Live jsou v rámci výdrže na jedno nabití více než dobrá. Sluchátka mi vydržela zhruba osm hodin přehrávání bez použití ANC. Pouzdro mi pak zařízení dobilo zhruba 2,5krát. Dohromady jsem se dostal na zhruba 28 hodin používání. To je velmi dobré číslo.

Pokud jsem aktivoval aktivní potlačení šumu, dostal jsem se na zhruba šest hodin používání. V praxi to znamená, že i s dobíjecím pouzdrem jsem se dostal na 21 hodin. V případě častého telefonování se doba zkrátila na pět a půl hodiny.

Moc se mi líbila podpora rychlého nabíjení. Během pětiminutového výletu do pouzdra se sluchátka dočkala energie na další hodinu přehrávání. Nabíjení pouzdra pak probíhá protřednictvím USB-C portu, případně přes bezdrátové nabíjení.

Zvuk

Sluchátka Galaxy Buds Live hrají opravdu velmi dobře, na to, že jde o otevřený typ. Troufám si říci, že hrají daleko lépe, než mé AirPods Pro. Zvukový výstup je také o něco lepší než v případě Buds +. Překvapilo mě, jak velké množství basů mohou sluchátka nabídnout. Detaily, tóny, ostré výšky, teplé středy a basy zvládají velice dobře.

Chybí mi tu už jen opravdu hluboké basy, zvuk je totiž v některých surových skladbách ztlumený. Například jde o skladby Smells Like Teen Spirit nebo Baba O’Riley. Pokud ale posloucháte hip-hop, živé kytary či elektro, sluchátka vám budou více než stačit.

Z mých zkušeností jde o skvěle znějící sadu sluchátek, která je vhodná pro každodenní poslech. Jedna věc, kterou sluchátka nezvládnou, je blokace jakéhokoliv zvuku v pozadí. Jelikož zde nemáme žádný silikonový hrot, který by izoloval zvukovod, dostane se do vašeho ucha šum (i během aktivního ANC). Aktivní potlačení šumu si poradilo jen s opravdu silným šumem, ostatní zvuky byly zřetelné – například stříkající voda, myčka nádobí nebo stolní ventilátor.

Naopak se mi líbil asistent Bixby, který jsem mohl aktivovat frází „Hey Bixby“. Musím výrobce pochválit také za dobrou kvalitu hovoru – obě strany byly velmi zřetelně slyšet. Navíc se mi líbilo, jak si sluchátka poradila (během hovoru) s odstraněním šumu v pozadí.

Verdikt

Galaxy Buds Live jsou pro mě velice atraktivní sluchátka, která vybočují svým netradičním designem. S fazolí v uchu budete středem pozornosti. Důležitým aspektem pro mě byl zvuk, který byl velmi dobrý. Líbí se mi basy a detaily. Naopak musím trochu zkritizovat funkci ANC, která funguje na AirPods Pro o poznání lépe. To je ale daň za tak netradiční dílenské zpracování.

Samsung také nabízí excelentní výdrž na jedno nabití, které je lepší než v případě AirPods Pro. Přes 20 hodin přehrávání hudby bude stačit každému. Galaxy Buds Live jsou vyrobeny z recyklovaného plastu, baterie jsou vyměnitelné a špunty do uší jsou lehce opravitelné. Troufám si říci, že nám Samsung poprvé dokázal, že dokáže vyrábět malá a kvalitní sluchátka.

Rozhodně nejsou pro každého. Na druhou stranu Galaxy Buds Live je jedinečná sada Bluetooth sluchátek, která stojí za pozornost.

Klady:

dobrá výdrž baterie

skvělé pouzdro

dobré ovládání

ANC

podpora AAC

bezproblémové přepínání mezi zařízeními

recyklovaný plast

Zápory:

žádná izolace hluku

ANC je omezené

konstrukce nebude vyhovovat každému

žádná odolnost vůči vodě

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Smarty.cz. Sluchátka si můžete u prodejce pořídit ZDE.



Domů » Články » Galaxy Buds Live: sluchátka s příchutí fazole [recenze]

reklama reklama