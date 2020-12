Elegantní webkamera od Xiaomi nyní jen za 465 Kč! [sponzorovaný článek]

V době pandemie může být jednou z cest jak zůstat ve spojení se svými blízkými a kamarády přes videohovory. Takovou webkameru dnes ale můžete potřebovat také k práci nebo ke škole. My si dnes jednu HD webkameru představíme. Její výhodou je nízká cena za necelých pět stovek, což jistě každý v dnešní době ocení a také relativně rychlé doručení.

Xiaomi HD webkamera jen za necelých pět stovek

Tato webkamera zaujme především elegantním designem a zároveň nízkou cenou, která je pouze 465 Kč. Za tuto cenu získáte rozlišení 1280 x 720 obrazových bodů. Webkameru můžete umístit kamkoliv na obrazovku, přičemž do počítače ji připojíte přes klasické USB. Kamera podporuje všechny operační systémy Windows od verze 2000 až do Windows 10, Linux a také MacOS. Pro zprovoznění ji stačí jen připojit a to je vše.

Tuto webkameru kupujte nyní zde jen za 465 Kč

Tuto webkameru zakoupíte nyní ve slevě 63 procent za 465 Kč přímo zde v obchodě Cafago.com. Výhodou je poštovné zdarma a také rychlost doručení 10-20 pracovních dní.



