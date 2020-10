YouTube používá umělou inteligenci pro potlačení šumu ve stories na IOS

zdroj: aidevelopmenthub.com

V budoucnu si budete moci všimnout výrazně lepší kvality zvuku na YouTube stories, a to díky funkci vylepšené řeči od Googlu. Před pár lety Google představil technologii zvanou Looking to Listen, kterou obstarává umělá inteligence a slouží k zachycení hlasů v davu. Nyní Google tuto funkci zpřístupňuje pro tvůrce stories na YouTube, kteří využívají zařízení s iOS.

Důmyslná analýza dat

Funkce Looking to Listen nefunguje jen na bázi poslouchání zvuku, ale také na základě gestikulace a pohybů rtů uživatele. Pro maximální funkčnost Google tuto funkci otestoval na mnoha videích, aby se předešlo případné nekompatibilitě. Americký gigant tedy vzal v potaz barvu pleti, věk, výška hlasu, viditelnost tváře, vousy, brýle a mnoho podobných aspektů.

Google se také musel ujistit, že tato funkce bude fungovat na samotném zařízení, aniž by se data odesílala k analýze na vzdálená server. Funkce také dokáže velmi rychle analyzovat obličej a vytvářet miniaturu, což způsobuje velice rychlou analýzu i během nahrávání videa. Tato vylepšení tak docílila snížení velikosti ze 120 MB na pouhých 6 MB, takže její nasazení je o dost snadnější a rychlejší.

Ke spuštění této funkce tak stačí pouze v nastavení aktivovat Vylepšení řeči a tvůrci stories si tedy mohou užívat upravenou kvalitu zvuku.

