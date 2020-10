TicWatch Pro 4G/LTE a Pro 2020 – nadupané hodinky, které jsou brzděny systémem [recenze]

Ticwatch Pro 2020 a TicWatch Pro 4G/LTE

Na trhu neexistuje mnoho cenově a výkonnostně výhodnějších hodinek, než jsou TicWatch Pro 2020 a TicWatch Pro 4G/LTE. LTE varianta je lehce starší než verze Pro 2020. Obě dvě varianty jsou nesmírně podobné, a to až tolik, že nemá smysl rozepisovat se o každých hodinkách zvlášť. Jejich podobnost je natolik shodná, že drobné nepatrné vzhledové rozdíly a jedna zásadní funkce nevytváří rozdíl v pocitech z jejich používání.

Ve zkratce jsou oboje hodinky od čínské společnosti Mobvoi kvalitně zpracovaným kouskem, který toho mnoho umí, pomůže s mnoha věcmi, dobře vypadá, skvěle se nosí, ale je brzděn nedokonalostí systému Wear OS. Ten stojí za příčinou toho, proč hodinky TicWatch Pro 2020 a Pro 4G/LTE, ale i jakékoliv jiné se systémem Wear OS, nejsou jen tak pro někoho. Operační systém není plynulý, často se zasekává a padá, pro hodinky není zcela vždy dobře přizpůsoben, co se týče zobrazení jednotlivých položek a možností kliknout na ně, extrémně rychle spotřebovává baterie a má i další drobné neduhy, jako je velice nepřehledné nastavení. Navíc mnoho aplikací, které jsou v Play Store na hodinkách nabízeny, nejsou prakticky využitelné pro běžné denní ulehčení každodenní náplně dne.

Pokud chcete hodinky nosit a nestarat se o ně každý den, abyste nezapomněli je dát na nabíječku, ale chcete hodinky nosit dlouhodobě, alespoň týden, tak tyhle hodinky nejsou pro vás. Oba modely sice nabízí díky druhé vrstvě displeje, který je FSTN, výdrž v úsporném režimu až 30 dní, což se doopravdy děje a baterie klesá velice pomalu, ale tyto chytré hodiny pak postrádají většinu svých funkcí, a tak ztrácí smysl si je pořizovat jen kvůli FTSN displeji bez většiny funkcí chytrého operačního systému.

Veškeré problémy a zkušenosti s používáním hodinek se projevovaly u obou modelů, pokud není uvedeno jinak. Stejně tak jsou rozlišeny i technické specifikace. Stejně tak produktové krabice, které přišly na recenzi byly totožné, lišily se akorát rozlišnými informačními letáky. Hodinky měly i stejné řemínky, ačkoli verze Pro 4G/LTE měla mít jen gumový řemínek a verze Pro 2020 gumový s kombinací s koženkou jako vrchní vrstva. Pásky jsou však velice snadno měnitelné, což je velice vhodná záležitost, zvláště pro uzpůsobení si vzhledu hodinek či snadné opravě při výměně řemínku.

Specifikace TicWatch Pro 2020

Rozměry: 45 mm šířka, 14,6 mm tloušťka

Displej: 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN displej

Procesor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100

RAM: 1 GB

Úložiště: 4 GB

Baterie: 415 mAh

Operační systém: Google Wear OS

Konektivita: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, AGPS

Senzory: akcelerometr, gyroskop, magnetický senzor, senzor srdeční aktivity, senzor osvětlení

IP68, Military Standard 810G

Specifikace TicWatch Pro 4G/LTE

Rozměry: 45,15 mm šířka, 14,6 mm tloušťka

Displej: 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN displej

Procesor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100

RAM: 1 GB

Úložiště: 4 GB

Baterie: 415 mAh

Operační systém: Google Wear OS

Konektivita: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, AGPS, NFC

Senzory: akcelerometr, gyroskop, magnetický senzor, senzor srdeční aktivity, senzor osvětlení

IP68

Konstrukce

Oboje recenzované hodinky TicWatch disponují skvělým konstrukčním zpracováním. Nejenže velice dobře padnou na ruku, ale i při své robustní konstrukci nejsou příliš těžké. I přes velikost ciferníků, s necelými 5 cm v průměru, dobře drží na zápěstí. Nepronesou se a ještě k tomu vypadají dostatečně elegantně pro univerzální nošení. První dva dny je potřeba si na váhu hodinek zvykat, ale člověk se s nimi velice rychle sžije. Mají sice sportovnější vzezření, ale tmavé barevné provedení dává hodinkám vzhled decentnosti. Varianta Pro 2020 má rovnou již výše zmiňovaný gumový pásek s koženkou na horní vrstvě. Bohužel ona koženka se poměrně rychle loupe (lze vidět na snímku dole), avšak při její eleganci bych ji volil i jako náhradní řemínek.

Kovové zpracování zádové části hodinek dodává cennější vzezření. Plastové ohraničení kolem ciferníku nepůsobí zcela dokonale, avšak odlehčuje celou konstrukci. Ne u všech testovaných chytrých hodinek bývá zvykem, že je na pásku druhá úchytka pro přichycení řemínku, zde se nachází jedna volná a druhá napevno přichycená. Zvýšené okruží u ciferníku krásně chrání displej před poničením.

Oba modely disponují dvěma bočními tlačítky umístěnými na pravé straně od ciferníku. Tlačítka jsou robustní, avšak u modelu Pro 2020 se velice špatně mačkala, zvláště pravé horní, které je to hlavní. Spodní slouží hlavně pro rychlou volbu a uživatel tak většinu času využívá horní tedy to, které hodinky probouzí ze spánku, zapíná je či slouží jako potvrzovací či domovské tlačítko.

Displej

Displej je dvojitý. Má v sobě zkombinované dva typy displejů: standardní AMOLED a druhým je FTSN displej. Ciferník je kruhový a má 1,39″. Velikost je dostačující, kouká se na něj dobře jak ve tmě, tak i za silného světla. Stejně tak je dobře zvládnuté i automatické nastavování jasu. Rozlišení displeje by sice mohlo být vyšší, ale je to jen nepatrná drobnost. Dojem z AMOLED displeje je více než dobrý.

I na druhý displej FTSN se dobře kouká, ale jeho využitelnost je mizivá. Uživatel ho využije, když mu výrazně klesne baterka a nechce do doby, než se dostane k nabíječce, nosit na ruce vybité hodinky, nebo když se rozhodne, že nechce nabíjet hodinky každý den a že vlastně chytré funkce hodinek nepotřebuje.

U displeje mě mrzelo, že v kombinaci se systémem nereaguje tak, jak by měl. Zobrazované aplikace a celkově prostředí bylo pomalé, zasekané, často naskočila tmavá obrazovka, hodinky nereagovaly na dotyk o to častěji se jim nedařilo zaznamenat dotyk prstu na okraji displeje. Zde se promítá náročnost systému na procesor a operační paměť, ale může jít i o ne příliš kvalitní snímací dotykovou plochu displeje. Problémy s nereagováním na dotyky nebyly až tolik časté, aby byly hodinky nepoužitelné, bylo to však znatelně otravné, když jste nějaké gesto, svajpnutí či klik museli opakovat vícekrát.

Problémem hodinek byl i chybný gyroskop. Oba recenzované modely měly problém správně zaznamenat pohyb ruky, konkrétně ono gesto, při kterém se má displej hodinek rozsvítit a ukázat ciferník. Oboje hodinky reagovaly přibližně při každém druhém až třetím případě buď vůbec nebo se zpožděním. U hodinek člověk potřebuje vidět čas rovnou, mít na ně spoleh, a ne otáčet několikrát za sebou rukou tak, aby se rozsvítil ciferník. Často pak bylo rychlejší kliknout na tlačítko, abych čas viděl.

Baterie

Baterie u TicWatch Pro 2020 a Pro 4G/LTE je totožná, vydrží stejně, nabíjí se stejnou dobu a chová se obdobně. Baterie nevydrží plné dva dny používání, jak je inzerováno. Hodinky zvládnou s přehledem jeden den plnohodnotného používání (vibrace, oznámení, použití několika aplikací, neustálé BT, stálé měření tepu a ovládání multimédií). Vše samozřejmě při stále zhasnutém displeji, který se rozsvěcuje jen při zmáčknutí bočního tlačítka, nebo pomocí pohybu otočením zápěstí několik desítek krát zda den. Pokud je použit neustále svítící mód a všechny zmíněné funkce, budete rádi, když se v podvečer dostanete domů s 15 % baterie.

Pokud nepotřebujete neustálé měření tepu a omezíte množství aplikací, které vám dávají oznámení na hodinkách a nemáte každý den více než 30 minut sportovní aktivity, kterou měříte přes hodinky, tak večer skončíte kolem 50 % baterie. Přes noc energie ještě klesne a hodinky jsou bez nabití druhý den použitelné. Pokud byste ještě navíc hodinky použili na měření spánku spolu s aplikací Sleep As Android, tak se baterie nedočká rána.

Essential režim, který má dle marketingových sdělení vydržet až 30 dní, je díky druhému displeji FSTN relevantní ve chvíli, kdy dochází baterie při používání chytrých funkcí hodinek a chcete alespoň měřit kroky a vidět čas do doby, než se dostanete k nabíječce. V Essential módu nemá smysl být celou dobu 30 dní, přijdete prakticky o všechny funkce a následný přenos naměřených údajů do mobilu jde jen přes Mobvoi aplikaci s názvem TicWatch Healt.

Konektivita a měření kroků

Propojení s hodinkami je při prvotním nastavení velice zdlouhavé, troufnu si říci, že až bolestné. Pro spárování hodinek je potřeba potvrdit spoustu možná až zbytečných věcí a přenos dat do hodinek je na dlouhé trvání, občas se stane, že proces spadne a martyrium začíná nanovo. Následné propojení hodinek s telefon prostřednictvím Bluetooth je nepostřehnutelné a bryskní. Aplikace Wear OS na chytrém telefonu nenabízí moc praktických funkcí a následné využití pak postrádá.

Pro provoz hodinek je ještě výrobcem doporučována jejich aplikace TicWatch Health, která přenáší data o aktivitě uživatele do telefonu. Bohužel duplikuje se s Google Fit a je tak dle mého názoru zcela zbytečná. Navíc měří kroků více a ukazuje tak chybné výsledky. Na hodinkách máte vždy na konci dne rozdílné počty kroků. Výrazné rozdíly byly pravidelně mezi aplikací TicWatch Health a Google Fit na hodinkách. S Google Fitem na mobilu byl většinou jen nepatrný rozdíl způsobený například tím, že hodinky zaznamenaly i nějaké kroky při sezení.

Jednou se stalo, že Ticwatch Healt ukazoval o polovinu méně kroků než Google Fit. Jeho měření se opakovaně ukazovalo jako chybné a nepřesné.

Pokud uživatel spustí měřenou sportovní aktivitu a má při sobě chytrý telefon, tak zaměření lokačních systémů je na hodinkách rychlé. TicWatch disponují samostatnými lokalizačními moduly GPS, GLONASS, Beidou a Galileo (jen u Pro 2020). Bez připojení k mobilu trvala lokalizace ve venkovních prostorách přibližně minutu. Uvnitř domu se lokalizace nedařila.

Velice nepříjemnou chybou nebo vlastností, byly náhodné vibrace. Hodinky zavibrovaly dvě krátkými vibracemi zcela náhodně. Někdy jen jedou denně, někdy i vícekrát za den. Vibrovaly zcela náhodně, při klidu, za chůze, při cvičení, před i po dosažení denního cíle kroků, při odpojených i při připojených hodinkách i v šetřícím módu. Nevypozoroval jsem vzor tohoto zvláštního chování a dovolím si ho považovat za bug.

Otravným se stalo i neukazování veškerých oznámení na mobilu, která měla na hodinky přijít. Pokud byly hodinky připojené na Wi-Fi, nebo byly připojeny k telefonu přes Bluetooth, tak oznámení z Facebooku, e-mail či příchozí SMS někdy přišla na hodinky a někdy ne. Neúčinkovala ani oprava prostřednictvím restartu hodinek. Takový anomální výskyt nebyl naštěstí přehnaně častý, odhadem za den z 50 notifikací nepřišla přibližně každá desátá. Nepřicházející oznámení nechodila jen kvůli častému odpojování hodinek skrze Bluetooth od telefonu, ale nechodily i ve chvílích, kdy byl telefon připojen.

Měření sportovních aktivit bylo na hodinkách v pořádku, fungovalo bez problémů, měření tepu odpovídalo naměřené hodnotě kontrolované druhým člověkem při měření prostřednictvím prstu na tepně. Bohužel na modelu 4G/LTE běželo snímání tepu stále i po vypnutí a zapnutí hodinek, což výrazně spotřebovávalo baterii. U verze Pro 2020 se tento problém též objevil, ale po vypnutí a zapnutí hodinek se již neobjevil.

Celkové zhodnocení

Wear OS má potenciál, nyní však v kombinaci s čipem a samotnými funkcemi systému není nijak výhodný. Jeho bugy, odpojování, extrémní konzumace baterie a lagy uživatelském prostředí nejsou ničím přívětivým, zvláště ne na hodinkách s cenovkou nad 6 000 Kč. Uživatel stejně po nějaké době používání hodinek se přepne do vlastního módu, ve kterém bude používat jen některé funkce hodinek za účelem ušetření baterie a pro většinu dalších věcí stejně bude sahat do kapsy pro mobilní telefon, jelikož je stále rychlejší vykonat spoustu věcí na velkém displeji, kde správně funguje dotyk, než se dlouze pachtit s ovládáním malého displeje.

Výhodné může být třeba varianta 4G/LTE pro sportovní aktivity, na které si nechcete brát svůj telefon a díky e-sim máte přistup k datům. Nevýhodou hodinek je však to, že s nimi nezaplatíte, i když mají NFC. Google funkci Google Pay v naší zemi, snad jen dočasně, zrušil. Plnohodnotné modely chytrých hodinek je asi třeba stále hledat u výrobců, kteří nepoužívají Wear OS.

Mobvoi nyní přichází s novou generací TichWatch Pro 3 GPS, které obsahují nový čip od Snapdragonu Wear 4100, který by měl přinést tolik chtěné zvýšení výkonu. Kdo nepotřebuje mít e-sim v telefonu, nemusí si kupovat model Pro 4G/LTE za 300 eur, ale může si pořídit nový model, za stejnou cenu.

Kdo nepotřebuje úplně poslední model a nepotřebuje ani e-sim, zaplatí 260 eur. Pokud si chcete pořizovat chytré hodinky s operačním systémem Android (Wear OS) a nevadí vám mrzká výdrž baterie, jsou TicWatch Pro jasnou volbou. A jestli nepotřebujete LTE a jste ochotni zaplatit 300 eur, v přepočtu asi 8 000 Kč pořiďte si novou třetí generaci. Jelikož její předchozí varianty jsou obě výborně zpracované, novinka s již pátým lokalizační modulem (nyní jde o japonský satelitní systém QZSS) a lepším čipem posune kvalitu ještě dál. Stále však s hodinkami nezaplatíte, a pokud jste na placení mobilem zvyklí, tak tato funkce bude výrazně na hodinkách chybět.



Domů » Recenze » TicWatch Pro 4G/LTE a Pro 2020 – nadupané hodinky, které jsou brzděny systémem [recenze]

reklama reklama