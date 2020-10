POCO C3 oficiálně představen

Začátkem letošního roku, konkrétně v červnu, představilo Xiaomi novinku v podobě Redmi 9A a Redmi 9C. Zařízení dorazila s novými procesory Helio G25 a Helio G35, velkými akumulátory a novými designy. Relativně brzy po představení se na internetu objevily spekulace o příchodu modelu POCO pro indický trh. Několik týdnů po uvedení výše uvedených telefonů se v certifikačním procesu objevil model se stejným číslem jako Redmi 9C. A nyní jsme se konečně dočkali. Společnost POCO představila novinku v podobě POCO C3 a podle očekávání jde o stejný model jako Redmi 9C.

Zaměříme se nejprve na to, co nového POCO C3 přináší. POCO provedlo několik drobných změn v designu, konkrétně na zadní straně má dvoutónový vzor s texturou, která bude odolná vůči otiskům prstů. Naopak C3 nenabízí na zadní straně čtečku otisků prstů, jako Redmi 9C.

Kromě těchto drobných vylepšení je zařízení totožné jako Redmi 9C. K dispozici tak je osmijádrový procesor Helio G35, který je vybaven osmi jádry ARM Cortex-A53 s frekvencí až 2,4 GHz.

O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se stará operační paměť s kapacitou 4 GB. Pro ukládání soukromých dat je připraveno vnitřní 64GB úložiště, které je možné rozšířit prostřednictvím microSD karty. Smartphone je vybaven velkým 6,53palcovým HD+ LCD displejem s rozlišením 1600 x 720 pixelů.

Na zadní straně pak najdeme trojici fotoaparátů. Konkrétně se zde nachází hlavní 13Mpx + 2Mpx hloubkový a 2Mpx senzor. Na přední straně se nachází 5Mpx selfie fotoaparát. Uvnitř se nachází 5000mAh baterie s optimalizací Better Battery 2.0. Systémem je MIUI 12.

Zařízení je kromě toho vybaveno i zastaralým 3,5mm jack konektorem a portem micro USB. POCO C3 bude k dispozici ve dvou variantách RAM/úložiště, jejichž cena je následující:

Zdroj: xda-developers.com

