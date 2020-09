Xiaomi Mi Band 5 – nejlepší náramek na trhu [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi Mi Band 5 je skvělý fitness pomocník, který dokáže monitorovat vaše zdraví a kondici. Skvělé na něm je, že zvládne téměř vše, co drahá konkurence za zlomek ceny. Do redakce nám dorazil nástupce populární čtvrté generace. Dokázalo Xiaomi navázat na loňský model? Je letošní pátá generace dostatečně zajímavá pro koupi a co vše nového nabízí? To vše se dozvíte v následujících odstavcích.

Xiaomi Mi Band 5 samozřejmě i letos nabízí nepřetržité sledování činnosti a spánku, nepřetržité sledování srdeční frekvence a podporuje sledování outdoorových aktivit pomocí GPS z vašeho telefonu. Kromě sledování zdraví a kondice umožňuje zobrazit telefonická upozornění z telefonů Android a iOS, umožňuje ovládat přehrávání hudby nebo kontrolovat počasí. To vše lze dosáhnout pomocí plně barevného dotykového displeje, který zaznamenal zlepšení rozlišení a jasu.

Konstrukce i letos zůstává sportovního ražení, čímž je nadále vhodná pro sprchování nebo plavání. Životnost baterie vydrží 14 dní, což je rozhodně více, než nabídnou konkurenční produkty, jako jsou zařízení Fitbit a Samsung. Xiaomi také změnilo způsob nabíjení – konečně.

Bohužel globální verze stále nenabízí některé žádoucí funkce, včetně NFC pro platby nebo chytrého asistenta Xiao AI. I přesto stále nabízí skvělou uživatelskou zkušenost, a to především za málo peněz. Takto krátce by se dalo o novém chytrém náramku hovořit. Je tedy náramek opravdu tak zajímavý?

Xiaomi Mi Band 5 – Design

Na první pohled pátá generace jakoby z oka vypadla Xiaomi Mi Band 4. Nabízí podobně vypadající modul s plastovým páskem, který je dodáván v šesti různých barvách. I přesto na mě náramek od Xiaomi udělal dobrý dojem, rozhodně větší než ostatní modely ze stejné cenové kategorie. Čínský výrobce dokáže skloubit cena/výkon.

Design na mě působil prostě a jasně. Mi Band 5 si zkrátka na nic nehraje a zřetelně dává najevo, co od něj uživatel může čekat. Podobné pocity jsem měl i z loňské generace, takže pro mě nic nového. Je ale správně, když uživatel na pohled ví, co může čekat. Může se to zdát banální, ale existuje spousta konkurenčních náramků, které se tváří, že umí daleko více, a přitom zvládnou zobrazit jen čas.

Je to ale displej, který Mi Band 5 posouvá před konkurenci. Xiaomi implementovalo 1,1palcový AMOLED displej s rozlišením 126 x 294 pixelů. To je celkem dobrý nárůst oproti čtvrté generaci, která nabízela 0,95palcový displej s rozlišením 120 x 240 pixelů. Výrobce také konečně zapracoval na jasu. U loňského modelu jsem si opravdu stěžoval na světelnost displeje, který byl během dne nečitelný a na sluníčku už vůbec nebylo nic k přečtení. Mi Band 5 tento neduh opravil a příjemně mě překvapilo, jak je displej se 450 nits zřetelný. Na přímém slunci jsem neměl výrazný problém s čitelností, takže za tento krok velký palec nahoru. Pokud jste majitelem starších ročníků, právě displej je jedním z důvodů, proč byste měli uvažovat nad přechodem na nejnovější verzi.

Pokud bych navíc měl porovnat to, co nabízí Fitbit nebo nejlevnější fitness trackery Samsung, Xaomi je daleko vepředu. Displej náramku je tak jasný, barevný, citlivý a rozhodně lépe viditelný za jasného slunečního světla.

Větší velikost také vítám, protože jsem si mohl zobrazit více informací najednou, což je jednoznačně výhoda chytrých hodinek. Xiaomi také zapracovalo na velikosti ikon, což mi v praxi dost usnadnilo pohled na informace během dne.

Pod displejem se pak nachází kapacitní tlačítko, které jsem primárně používal k rozsvícení displeje. Naopak na zadní straně se nachází monitor srdeční frekvence. Důležitým detailem, na který musím upozornit, je zcela nový způsob nabíjení. Dříve jste museli modul vytáhnout z náramku, abyste jej mohli zapojit do nabíjecí kolébky. Nový magnetický nabíjecí kabel ale přináší velmi ulehčující proces. Stačí tedy připojit konektor nabíječky do zadní strany a máte hotovo. Velmi dobrý krok ze strany Xiaomi. No a stejně jako předchůdce má i letošní generace vodotěsnost 5ATM (pět atmosfér), díky čemuž není sprcha či bazén překážkou.

Xiaomi Mi Band 5 – Každodenní použití

S každou novou generací se společnost Xiaomi snažila zlepšit využití náramku mimo sledování sportovních aktivit. Mi Band 5 je kompatibilní s telefony Android a iOS a přináší funkce, jako je například možnost zobrazovat upozornění z telefonu. Zobrazit si můžete předpovědi počasí, ovládat přehrávání hudby a ovládat fotoaparát na dálku. Sečteno a podtrženo: dle mého názoru se náramek od Xiaomi velmi dobře vyvíjí.

Pokud jde o uživatelskou zkušenost, ovládací prvky přehrávání hudby a předpovědi počasí jsou dobře optimalizované, ale s oznámením jsem měl stále problém – konkrétně kvůli volnému místu. Funkce, jako je nastavování oznámení a přístup k dálkovému ovládání fotoaparátu, vyžadují celkem složitý proces hledání v aplikaci Nastavení. Naštěstí je software celkem jednoduchý na ovládání, takže delší hledání nebyl zas takový problém. Výrazně mi ale vadilo třeba hledání nastavení jasu. S kolegou z redakce jsme regulaci jasu hledali asi pět minut v aplikaci Nastavení. Na této části by měla společnost jasně zapracovat. Software u náramku má být jednoduchý a zřetelný.

Výrobce implementoval několik designových tváří pro hlavní obrazovku. Mi Band 5 je oproti předchůdci hravější a dobrodružnější, právě kvůli novým tvářím. Dokonce jsem si mohl nastavit animované vzhledy, díky kterým jsem měl větší kontrolu nad zdravotními a kondičními daty.

Celkově je náramek velmi lehký a pohodlný na nošení, přičemž celý den automaticky monitoruje zdravotní funkce a v noci spánek. Pokud chcete získat nejlepší data o spánku, doporučuji v doprovodné aplikaci aktivovat režim asistence spánku. Mějte ale na paměti, že tato funkce razantně ovlivní výdrž baterie na jedno nabití.

V dopoledních hodinách jsem měl většinou přístup k různým datům, včetně skóre spánku, poruchy spánku včetně REM spánku, analýzy kvality spánku, analýzy kvality spánku, pravidelnosti spánku a porovnání údajů.

Pokud jde o spolehlivost dat, zjistil jsem, že ve většině případů má Mi Band 5 stejná data, jako ostatní fitness trackery – v rámci spánkových hodnot. Pravidelnost spánku a analýza jsou také pěkným doplňkem procesu monitorování.

Xiaomi náramky dlouhodobě oceňuji za výdrž na jedno nabití. Tento model ale nabízí o něco kratší výdrž, i přesto dokáže nabídnout působivý výkon. Mi Band 5 nabízí 125mAh baterii, ta mi vydržela zhruba 12 dní na jedno nabití. Xiaomi Mi Band 4 nabízelo 135mAh baterii, se kterou jsem se dostal i na 20 dní.

Osobně jsem si vyzkoušel, že dva týdny Mi Band 5 vydrží. Záleží ale na tom, jak s náramkem denně pracujete. Monitorování srdeční frekvence a zapnutí asistenta spánku pro přesnější sledování spánku mají zvláště znatelný dopad. Tyto funkce můžete samozřejmě deaktivovat, ale na rozdíl od předchozích modelů musíte být opatrní, které funkce používáte.

Xiaomi Mi Band 5 – Fitness aktivity

Mi Band 5 se spoléhá na stejné senzory jako jeho předchůdce, čímž poskytuje funkce sledování kondice. Jmenovitě jde o senzory akcelerometru a gyroskopu plus monitoru srdeční frekvence. Bohužel mě zklamala nepřítomnost vestavěného GPS modulu. Alespoň, že je možné používat GPS signál z připojeného telefonu.

Základní statistiky sledování kondice jsem si mohl prohlédnout přímo z hlavní obrazovky, případně jsem se mohl ponořit do nabídky Stav. Zde jsem mohl najít denní kroky, ušlou vzdálenost, spálené kalorie, nečinná upozornění, která naznačují, jak moc neaktivní jsem byl, a součty sedmidenních kroků.

K dispozici je také 11 různých sportovních režimů, jmenovitě jde o venkovní běh, jízda na kole (vnitřní i venkovní), běžecký pás, plavání v bazénu, skákání, eliptické cvičení, jóga a freestyle režim.

Během sportování v posilovně jsem vyzkoušel běh, veslování a další. Na jedné ruce jsem měl nasazený náramek a na druhé pak Apple Watch Series 5. Oba produkty měly téměř shodná data, v případě Xiaomi Mi Band 5 jsem se dostal o pár bodů níže než v případě hodinek. To je velmi slušná bilance.

Příjemné také bylo, že náramek automaticky rozpoznal, jaké cvičení zrovna vykonávám. Samozřejmě je možné jednotlivý druh cvičení manuálně zahájit.

Doprovodná aplikace

I když jsem mohl vidět na náramku mnoho informací a dat, vždy jsem po ruce musel mít aplikaci Mi Fit, která je kompatibilní s Androidem a iOS. Zde jsem pak našel více informací, další možnosti nastavení a podobně.

Z hlediska synchronizace jsem při testování neměl problém s žádným systémem – Android a iOS. Pro synchronizaci dat jsem jednoduše přešel do aplikaci a jedním tlačítkem synchronizaci zahájil. Velmi příjemný proces.

Samotná aplikace ale působí celkem přeplácaně. Obrazovka Stav poskytuje vaše nejnovější data, do kterých se můžete ještě hlouběji ponořit. K dispozici jsou také speciální sledovací obrazovky pro chůzi, cyklistiku a běh, když chcete používat GPS vašeho telefonu, a můžete se spojit s dalšími přáteli, kteří vlastní Mi Band.

Pokud jsem pak přešel na kartu profilu, mohl jsem si upravit cíle, připojit se k Apple Health nebo Google Fit, synchronizovat nové tváře náramku a nastavit typ oznámení, která chci na zařízení přijímat.

Nekupujte, pokud…

Chcete něco, co na zápěstí vypadá stylově, i když Mi Band 5 žádnou ostudu neudělá. Na trhu se ale nachází rozhodně více designově povedenějších náramků, které více zvýrazní vaši osobnost. Zařízení také nedoporučuji kupovat, pokud chcete náramkem nahradit peněženku. Na rozdíl od čínské verze nepodporuje NFC pro platby.

Na druhou stranu jde o skvělého nástupce loňského modelu, který byl na trhu velmi populární. Jestliže tedy hledáte fitness tracker za přijatelnou cenu, Xiaomi Mi Band 5 vás v žádném směru nezklamou. Pokud naopak vlastníte již čtvrtou generaci Mi Band, jediným důvodem k zakoupení je čitelnost displeje a nový nabíjecí mechanismus.

Na českém trhu se náramek prodává za zhruba 1 000 Kč. Čínské obchody náramek nabízí i za 600 Kč, je třeba ale poznamenat, že si kvůli dovozu ze zahraničí chvíli počkáte.

Klady:

Větší displej

Cena

Nový nabíjecí mechanismus

Zlepšená čitelnost na slunečním světle

Zápory:

Absence NFC modulu na mimočínském trhu

Absence vestavěného GPS modulu

Horší výdrž baterie oproti loňské generaci



