Motorola Moto G9 Plus v nabídce u Orange.sk

Motorola před necelými dvěma týdny oznámila zařízení nižší třídy Motorola Moto G9 Play. Nyní se však společnost chystá uvést na trh výkonnějšího brášku Moto G9 Plus. Slovenský operátor Orange.sk zařadil do nabídky doposud nepředstavený model Moto G9 Plus a tím nám potvrdil vzhled této novinky. Ze zveřejněných specifikací víme skoro veškeré informace, avšak některé drobnosti nám ještě nebyly odhaleny. Zásadní informace však již nejsou žádným tajemstvím.

Obrovský displej s obrovskou baterií v hlavní roli

Dominantou zařízení jistě bude obrovský displej o úhlopříčce 6,8 palců s rozlišením Full HD+ (tedy 2400 x 1080 pixelů) a v této cenové hladině snad očekávanou LCD, konkrétněji LTPS technologií. Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 64 MPx, ostatní snímače si však Motorola zatím nechává pro sebe.

Můžeme však předpokládat, že výrobce nasadí dnes velice populární trio širokoúhlý + makro + hloubkový senzor. Seflie kamerka je pak umístěna ve výřezu displeje v levém horním rohu. Rozměry zařízení jsou 169,98 x 78,1 x 9,69 mm a váha dosáhne na poněkud těžších 223 gramů. Tyto parametry jistě rádi odpustíme po zjištění, že do těla se vměstnala baterie o nadprůměrné kapacitě 5000 mAh. Rychlonabiíení je pak samozřejmostí.

Jaký procesor výrobce nasadí, zatím nevíme, nejžhavější adept je však Snapdragon z řady 600, či 700. Jisté je pouze to, že zařízení nebude podporovat 5G. Pro uživatelská data bude připraveno 128 GB a jako operační paměť poslouží 4GB. Běh zařízení má na starosti předinstalovaný Android 10 jistě s tolik opěvovanými Moto-gesty.

Přívětivá cena

Motorola Moto G9 Plus by měla být představena v blízké budoucnosti. Cena podle Orange.sk je pak pro Evropský trh 255 eur, tj. cca 6750 Kč.

