Jak technologie změnila proces nákupu automobilu [sponzorovaný článek]

Nákup automobilu dříve nebyl tak snadný jak dnes, zejména pokud se jedná o ojeté automobily. Leckdy se našel prodejce, který se snažil skrýt původ vozu a jeho skutečný stav. Dnes technologie naštěstí proces nákupu automobilu změnila. Jak vám při nákupu vozu pomůže VIN dekodér?

Co je dekodér VIN a k čemu slouží?

Dekodér VIN je druh algoritmu. Jeho úkolem je dekódovat informace obsažené v 17místném VIN. V závislosti na aplikaci, která dekóduje identifikační číslo vozidla, jinak označované jako VIN nebo číslo podvozku vozidla, poskytuje dekodér přístup k mnoha různým informacím prezentovaným ve formě online zprávy. Číslo VIN kupovaného vozu najdete v technickém průkazu vozu, na různých místech karoserie a také v části motoru. Naštěstí dnes existuje celá řada technologií a VIN si můžete prověřit pomocí dekodéru například i na internetu na stránkách carvertical.com/cz.

Dekódování VIN umožňuje identifikaci a ověření vozidla a získání informací o něm, které jsou z pohledu kupujícího zásadní. Jsou to znalosti, které vám umožňují porovnat skutečné informace s tím, co vám dodává prodejce nebo obchodník. Není tedy pochyb o tom, že se jedná o velkou přidanou hodnotu při nákupu ojetého automobilu, a to jak z Čech, tak ze zahraničí. Protože většina Čechů si stále může dovolit pouze ojetý vůz, dekodér VIN je také stále populárnějším nástrojem v boji proti nepoctivým soukromým prodejcům.

Jaké informace získáme po dekódování VIN?

Není tedy pochyb o tom, že zpráva o historii vozidla je velkou přidanou hodnotou při nákupu ojetého vozu. Řidič, který chce dekódovat číslo VIN, může použít i vybraný dekodér na webu bestvin.cz. Po dekódování VIN obdrží řidič informace o kontrolovaném vozidle a také počet kategorií, který je obsažen ve zprávě VIN dostupné online.

Jak bylo zmíněno, kontrola VIN je obrovské množství informací o automobilu. Často vás tyto informace včas varují před nákupem vozu, případně si díky nim lze vyjednat lepší cenu. Řidič, který dekóduje VIN a objedná si dekódování, získá následující informace:

Technické údaje (značka, model, typ paliva, typ karoserie, objem motoru, počet sedadel, třída vozidla)

Tovární výbava, kterou vozidlo mělo při opuštění továrny (barva nárazníku, klimatizace, textilie na sedadlech, elektrická nebo tónovaná okna, střešní okno, vyhřívaná sedadla, střešní ližiny, alarm, tempomat, airbagy, senzory couvání, instalované systémy), ozdobné lišty atd.)

Chronologický seznam známých škod na vozidle (datum, země a stav poškození, hodnota poškození)

Chronologický registr známých údajů o ujetých kilometrech (údaje pocházejí z recenzí, registrace, pojistitelů, online aukcí a dalších spolupracujících institucí)

Chronologický seznam vystavení vozidel na online aukcích a portálech automobilových inzerátů

Registr vozidel v národních databázích hledaných vozidel (např. německý, italský, slovinský, litevský, český, holandský, rumunský, slovenský, kanadský, norský, švédský)

Seznam varování zveřejněných výrobcem vozidla

Informace o výrobci vozidla

Fotogalerie kontrolovaného vozidla.

Abyste mohli používat dekodér, musíte samozřejmě znát VIN. Proto se o něj nebojte prodejce požádat. Ti, kteří nemají co skrývat, by neměli mít problém s poskytnutím identifikačního čísla vozidla.



Domů » Články » Jak technologie změnila proces nákupu automobilu [sponzorovaný článek]

reklama reklama