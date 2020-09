iPhone 12 dorazí ve dvou fázích

Zdroj: EverythingApplePro video

Společnost Apple má letos představit iPhone 12, který poprvé bude ve čtyřech různých variantách. Jmenovitě jde o OLED iPhony ve velikostech 5,4, 6,1 a 6,7 palce. Zahraniční zdroje naznačují, že 6,7palcový iPhone a jeden 6,1palcový model budou patřit do vyšší třídy. Proto nabídnou tři fotoaparáty, zatímco 5,4palcové a druhý 6,1palcové zařízení budou spadat do nižší třídy. Nabídnout tedy jen duální fotoaparáty.

Vzhledem ke zpoždění vývoje a výroby na sebe Apple vznáší tlak. Společnost DigiTimes dříve uvedla, že dva 6,1palcové modely by mohly být představeny jako první v říjnu, přičemž následovat by měly 6,7 a 5,4palcové modely. Tuto informaci nyní potvrdila tchajwanská společnost. Nová řada iPhone 12 tak dorazí ve dvou fázích. V první budou dva 6,1palcové modely a ve druhé dvě 6,7 a 5,4 zařízení.

První model prý nabídne 5,4palcový OLED displej, podporu 5G sítí a duální fotoaparát. Cena by tohoto modelu s označením iPhone 12 D52G měla činit 649 dolarů, tj. cca 16 000 Kč bez DPH.

Druhým kouskem se má stát 6,1palcový telefon s označením iPhone 12 D53G. Ten dorazí s OLED panelem a taktéž podporou 5G sítí. Totéž platí o dvojici zadních fotoaparátů. Zde ale bude cena vyšší, konkrétně 749 dolarů (cca 18 400 Kč bez DPH).

Dále se můžeme podle Jona Prossera těšit na 6,1palcovou variantu s kódovým označením iPhone 12 Pro D53P. Tento model má přinést OLED, 5G a LiDAR technologie. Trojice zadních fotoaparátů bude samozřejmostí. Cena bude činit 999 dolarů, tj. 24 501 Kč bez DPH. Čtvrtým modelem se má stát iPhone 12 Pro Max s označením D54P. Ten nabídne 6,7palcový OLED panel a 5G podporu. Očekávat můžeme trojici fotoaparátů a LiDAR technologii. To vše za cenu 1 099 dolarů, zhruba 26 549 Kč bez DPH.

Čím více se datum představení nového mobilního telefonu s logem nakousnutého jablka blíží, tím více toho o něm víme. Samozřejmě je třeba brát všechny uniklé informace s určitou rezervou, jen přeci se nacházíme teprve na začátku roku, takže se do podzimu může změnit ledacos. Ovšem i přesto není od věci se podívat na to, co nás u nového iPhone 12 nejspíše čeká.

Společnost Barclays potvrdila informaci, že se dočkáme nového předního systému pod názvem TrueDepth. Jedná se samozřejmě o technologii zaručující funkčnost Face ID. Apple by prý měl zapracovat na samotném výřezu v displeji, který by měl být u letošního vlajkového modelu výrazně menší či žádný.

To ale není vše. Analytická firma totiž potvrdila také přítomnost několika hardwarových specifikací. Tak například by se o dočasně spuštěné aplikace a dokumenty měla postarat operační paměť s kapacitou 6 GB. Jednalo by se 2GB nárůst paměti než u současného iPhone 11 Pro. Velké věci se budou dít na zadní straně zařízení. Zde se totiž má objevit speciální 3D senzor, jenž by v praxi měl mapovat své okolí do vzdálenosti několika metrů. Tato technologie by měla zlepšit využívání rozšířené reality a portrétních fotografií.

Největší změna by se měla dostavit až příští rok. Apple by totiž mohl v roce 2021 zcela zrušit stávající konektor Lightning alespoň u jednoho ze svého iPhonu. To by znamenalo, že z originálního balení zmizí také klasické drátové EarPods.

