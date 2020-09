Garmin Venu Sq: Další hodinky vypadající jako Apple Watch

zdroj: garmin.com

Garmin je zatím poslední výrobce, který oznámil „klony“ Apple Watch z vlastní stáje. Můžeme se tedy těšit na nástupce loňského modelu Garmin Venu, nové Venu Sq a Sq Music Edition. Oba tyto modely slibují až šestidenní výdrž na jedno nabití a prodejní cenu začínající na 200 dolarech.

Místo kruhového displeje hranatý

Zatímco loňské Venu byly první hodinky od Garminu, které dostaly kulatý AMOLED displej, u nových Venu Sq je displej hranatý se zaoblenými rohy. Jeho úhlopříčka pak dosáhla na 1,3 palce s rozlišením 240 x 240 pixelů. Tělo hodinek je pak vyrobeno ze slitiny hliníku. Tento krok právě vzbuzuje dojem inspirací v Apple Watch. Ti uživatelé, kteří preferují kulaté displeje, tedy budou muset sáhnout pro loňských Venu, nebo se obrátit jinam.

Nebyl by to Garmin, kdyby se zde nemyslelo na sportovní a zdravotní funkce, proto zde nesmí chybět senzor tepové frekvence, senzor okysličení krve a další. Co však jistě potěší, je integrovaná GPS, takže si můžete jít například zaběhat bez nutnosti brát s sebou mobilní telefon. U verze Venu Sq Music Edition navíc dostanete za příplatek 50 dolarů úložiště, takže si za předpokladu připojení bezdrátových sluchátek můžete sportovní aktivity zpříjemnit poslechem hudby přímo z hodinek. Narozdíl od dražších Venu bohužel Venu Sq nedostaly barometr a gyroskop, vzhledem k poloviční cenovce je to však akceptovatelné.

I přes to, že Garmin není nejlepší ve vývoji chytrých funkcí hodinek, pro ty, kteří chtějí spolehlivé hodinky pro sledování aktivit a své kondice, budou Garmin Venu Sq určitě zajímavý kousek. Hodinky si již nyní můžete objednat na oficiálních stránkách výrobce, dostupnost u nás je však zatím neznámá.

