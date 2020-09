Galaxy S20 FE přichází se Snapdragonem i Exynosem, cena začíná na 16 999 Kč

Galaxy S20 FE; Zdroj: Samsung

Samsung každý rok představí dvě top modelové řady – Galaxy S a Galaxy Note. Nyní se přidává také Galaxy Z, kde jsou modely s ohebnými displeji. Již jednou jsme se dočkali představení Lite verzí prvních dvou linií, ale tentokrát zde máme novinku v podobě Galaxy S20 FE. Skoro by se dalo říci, že se jedná o nejnižší model série Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra 5G, ale spíše se snaží zapadnout mezi Galaxy S20 a Galaxy S20+.

Zvláštní novinka do druhé poloviny roku

Co se týče rozměrů a úhlopříčky, skutečně Galaxy S20 FE zapadne mezi běžnou a plus verzi, ale už na první pohled jsou viditelné první změny, které byly provedeny. Novinka má k dispozici plochý AMOLED displej, ale 120Hz frekvence byla zachována. Původní linie se chlubí QHD rozlišením, ale to u S20 FE nenajdete. Místo toho se zde nabízí Full HD+ panel.

Samsung u této novinky uvádí, že naslouchal zákazníkům a snažil se připravit smartphone dle jejich přání. Kromě displeje zde najdeme například vyšší kapacitu baterie. Konkrétně se rovná 4500 mAh, což je stejná hodnota jako u modelu Galaxy S20 Ultra.

V případně přední kamery se nabízí 32MPx senzor a na zadní straně máme sestavu obsahující 12MPx foťák s optickou stabilizací obrazu, dále 12MPx širokoúhlý snímač a 8MPx (s OIS) pro trojnásobné přiblížení. Z pohledu „počtu“ megapixelů na zadní straně je tedy S20 FE na spodní hranici, i tak se nabízí všechny funkce jako super stabilní režim, vylepšené noční focení a další možnosti:

Fotografie: AI nejlepší moment živé ostření S filtrem Chytrý ořez

Video: zrychlené video pozpátku boomerang originální video



V případě baterie se nabízí rychlé 25W nabíjení přes USB C, nebo 15W bezdrátové nabíjení. Nezapomnělo se na reverzní pro nabití například chytrých hodinek.

Tentokrát Samsung na český trh přináší dva modely, které mají stejnou velikost operační paměti a samotného úložiště. Liší se ale podporou mobilních sítí. Model Galaxy S20 FE je vybaven procesorem Exynos 990 s LTE konektivitou. Druhá verze nabízí Snapdragon 865 a 5G schopnosti, ale je o poznání dražší. Minimálně tedy mají případní zájemci možnost výběru mezi Snapdragonem a Exynosem.

Specifikace Galaxy S20 FE

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

procesor: Snapdragon 865 5G Exynos 990 LTE

RAM: 6 GB LPDDR5

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM (hybrid)

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS 12 MPx, f/2.2, ultra široký, 123° 8 MPx, 3x zoom (30x digitální), OIS, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.2

IP68

čtečka otisků prstů v displeji (optická)

Stereo reproduktory, Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM až 1,2 Gb/s Download / až 1,2 Gb/s Upload

Bluetooth v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, MST

rozměry: 74,5 x 159,8 x 8,4 mm, 193 gramů

baterie: 4500 mAh + rychlé nabíjení (až 25W), rychlé bezdrátové nabíjení (15W), reverzní nabíjení

Cena a dostupnost

Novinka Galaxy S20 FE bude na našem trhu dostupná ve dvou variantách. Základní model s LTE konektivitou a procesorem Exynos 990 přijde na 16 999 Kč. Verze se Snapdragonem 865 a podporou 5G sítí stojí 19 999 Kč. Je tedy na vás, jestli chcete mít připravený mobil na budoucí sítě páté generace, nebo si vystačíte s LTE připojením, přičemž ušetříte tři tisíce korun.

V případě barevných variant bude LTE model dostupný v modré, červené, fialové, zelené, bílé a oranžové. Galaxy S20 FE s 5G konektivitou bude dostupný v modré u operátora O2, červená a bílá varianta pak u Vodafonu.

Předobjednávky startují již dnes a potrvají až do 1. října. V rámci nich si můžete vybrat mezi dvěma balíčky. První obsahuje nový chytrý náramek Galaxy Fit2 v hodnotě 1399 Kč. Druhý nabízí tříměsíční členství Xbox Game Pass a herní ovladač Moga XP6-X+.

