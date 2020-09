Zdroj: Samsung

Kromě představení Galaxy Z Fold2 jsme se dočkali od Samsungu také nového tabletu Galaxy A7. Kromě toho společnost uvedla nový levnější sportovní chytrý náramek Galaxy Fit2, který bude zejména lákat svou cenou a výdrží na jedno nabití. Jedná se v podstatě o rozšíření portfólia, kde nově najdeme například hodinky Galaxy Watch3.

Galaxy Fit2

Nový fitness náramek spíše spadá mezi ty jednodušší, kde se nabízí jen základní sportovní aktivity. Automaticky umí detekovat až pět různých sportovních aktivit a umí monitorovat spálené kalorie, tepovou frekvenci, ušlé kroky a samozřejmě se nezapomnělo na sledování spánku.

Náramek je vybaven 1,1palcovým AMOLED displejem s rozlišením 126 x 294 pixelů. Operační paměť nabízí pouze 2 MB, ale to by mělo dostačovat na všechny integrované funkce. Úložiště má velikost 32 MB. Uvnitř je baterie o kapacitě 159 mAh, což by mělo dle výrobce dostačovat na 15 dnů používání. Celková hmotnost i s řemínkem se zastavila na 21 gramech. I přes svou jednoduchost nabízí Galaxy Fit2 až 70 nejrůznějších ciferníků.

Letos domácnosti sloužily i jako tělocvičny, a tím pádem narostl zájem o nositelné přístroje, které se při cvičení používají k monitorování individuálních výkonů1. Spousta lidí si chtěla zachovat zdravý styl života i ve ztížených podmínkách. Právě proto dnes Samsung představil další nové zařízení této kategorie Galaxy Fit2.

Novinka na trh přijde během měsíce října za doporučenou maloobchodní cenu 1399 Kč. K dispozici bude ve dvou barvách – černá a šarlatová.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Samsung představil Galaxy Fit2, náramek za 1399 Kč

reklama reklama