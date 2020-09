Zdroj: letsgodigital.org

HTC před nějakou dobou získalo nového CEO a dočkali jsme se tvrzení, že se do roku 2025 dostane mezi přední výrobce. Bohužel nedávno došlo k menšímu zemětřesení a vedení se ujala Cher Wang, která již vedla tuto společnost. Budoucnost je tedy stále nejistá. To ale neznamená, že se zastavil vývoj mobilních telefonů. HTC mimo jiné pracuje i na vlastním typu smartphonu s ohebnou konstrukcí a displejem.

Oficiálně: HTC U20 5G a HTC Desire 20 Pro míří do střední třídy

Ohebné HTC

V tuto chvíli je na trhu několik typů mobilních telefonů s ohebnou konstrukcí a displejem. Některé se dají spíše řadit mezi ohebné tablety. HTC pracuje na trochu jiném typu, kdy se jedná v podstatě o véčkovou konstrukci, ale samotný zobrazovací panel je na vnější straně. Takže ani po složení nebude displej chráněn. Bude tedy vystaven okolí, což může mít za následek větší míru poškrábání a poškození.

Samotný patent, který pochází z roku 2019 a až nyní byl schválen, ukazuje mimo jiné také mechanismus kloubu. Ten dost vyčnívá a ukazuje speciální převodovou konstrukci, která by měla zaručit rovnoměrné zatížení displeje. Z praktického pohledu se ais nejedná o nejlepší konstrukci, minimálně do té doby, než se podaří najít dostatečně odolný materiál, který by chránil displej před poškrábáním.

Otázkou je, jestli se má vůbec HTC pokoušet vytvořit takové zařízení, byť jen jako prototyp. Společnost už dlouhou dobu neměla komerčně úspěšný mobil, o top modelu se raději ani nebavíme. Snad se v dohledné době dočkáme agresivnější strategie, která vyvede HTC na výslunní.

Zdroje: gizmochina.com, nl.letsgodigital.org



Domů » Články » HTC pracuje na ohebném smartphonu

reklama reklama