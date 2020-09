Lanmodo Vast Pro: kamerka do auta s nočním viděním [sponzorovaný článek]

Skoro každému řidiči se někdy stalo, že se dostal do sporné situace a pro svou verzi sporu neměl průkazný materiál. Díky tomu se čím dál více řidičů uchyluje ke koupi kamerky do auta, která může právě tyto spory rozhodnout. Právě pro řidiče jsme dostali od e-shopu Lanmodo slevový odkaz na kamerku Lanmodo Vast, díky čemuž kamerka stojí pouze 199 dolarů. V ceně je zdarma také 128GB microSD karta.

Lanmodo Vast Pro: Specifikace kamerky

Kamerka je uzpůsobena jak vzhledově, tak funkcemi právě pro natáčení jízdy v autě. Díky chytrým funkcím se nemusíte před jízdou zaobírat zapínáním kamerky, jelikož k aktivaci nahrávání dojde ihned po rozjetí vozidla. Mezi další přednosti kamerky patří nahrávání videa v kodeku h.264, díky čemuž výsledná videa nejsou nijak extra veliká. Ačkoli zde dochází ke kompresi, tak kamerka pořizuje dostačující záběry v rozlišení 1080p.

Pro uživatele kamer do auta je vždy nekomfortní přetahování videí z kamerky do počítače. Právě společnost Lanmodo tento problém vyřešila možností přenosu videa do mobilního telefonu, respektive kamerka umožňuje real-time přenos a stahování videí. Hlavní však u kamer do auta bývá zorné pole, aby bylo vše potřebné zachyceno na záznamu.

Tento model kamerky disponuje 130° záběrem. Co se týče rozměrů zařízení, tak ty jsou vcelku komfortní a kamerka by neměla překážet ve výhledu řidiče, jelikož rozměry jsou 9,1 x 5,2 x 3,15 centimetrů. Váha poté činí 250 gramů. Hlavním tahákem je funkce noční režim, díky kterému dokáže kamera zachytit obraz v plné kvalitě i v noci.

Pokud vás tato nabídka zaujala, tak máte možnost navštívit e-shop Lanmodo a kamerku si zde objednat za 699 dolarů. Pokud použijete náš odkaz, zaplatíte jen 199 dolarů a k tomu získáte zdarma 128GB microSD kartu. Neváhejte však příliš dlouho, jelikož nabídka je časově omezená. Kupujte ZDE



