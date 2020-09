Zdroj: Facebook

Dočasné příběhy z Instagramu zamíří do Facebooku

Společnost Facebook nyní pracuje na propojení komunikačních platforem Messenger, WhatsApp a Instagram. První integrace se začínají objevovat, ale bude ještě nějakou dobu trvat, než budou moci uživatelé těchto služeb mezi sebou komunikovat bez nutnosti přecházení mezi aplikacemi. Nyní se ale objevuje další novinky, která více přiblíží Instagram a Facebook.

Začíná integrace Messengeru do Instagramu [aktualizováno]

Z Instagramu na Facebooku

Již nějakou dobu se nabízí možnost přeposlat příběh přímo na účet na Facebooku, i v případě stránek. Dojde v podstatě ke zkopírování, přičemž dojde k deaktivování některých funkcí a ve výsledku se přesdílí jen obyčejná forka nebo video s vykreslenými prvky.

Facebook ale začíná testovat trochu odlišnou možnost, kdy příběhy z Instagramu budou přímo dostupné na Facebooku. Díky tomu bude k dispozici všechny aktivní prvky včetně anket a podobných dalších doplňků. Tiskový mluvčí společnosti potvrdil, že test probíhá na omezeném počtu uživatelů.

Jak byste očekávali, jsou zde určité podmínky. Nová funkce musí být povolena v obou aplikacích. Samotný příběh na Facebooku uvidí jen člověk, který má propojené účty Instagramu a Facebooku, přičemž vás musí sledovat i na Instagramu.

Nepůjde v této fázi o rozšíření obecenstva, jen v podstatě uživatelé dostanou možnost sledovat uživatele přímo z aplikace Facebooku bez nutnosti přecházet na Instagram. Otázkou je, kdy budou dostupné i samotné příspěvky. Nejeden by mohl soudit, že by tyto integrace mohly vést k sjednocení obou platforem, ale nemyslíme si, že to je reálné.

