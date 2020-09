Back to Office: vkročte do práce správným nástrojem [sponzorovaný článek]

Internetový obchod Smarty nemyslí jen na studenty (akce Back to School), ale také na pracující (akce Back to Office). Hledáte efektivitu z domova nebo z kanceláře? Není problém! Smarty si pro vás připravilo slevy na vybrané produkty a to nejen do kanceláře. Nyní můžete mít telefon, počítač, tablet nebo příslušenství za skvělou cenu. Skvělá akce Back to Office probíhá od 24.8. do 30.9.2020.

Práce z domova má samozřejmě své výhody – ušetříte čas za cestování do kanceláře, ušetříte na jídle a pohonných hmot, během práce si můžete udělat pohodlí (například být celý den v županu). Věděli jste ale, že ve skutečnosti může práce z domova vést k vyšší produktivitě? Podle průzkumů 90 % lidí věří, že práce z domova je činí produktivnějšími. K tomu je ale zapotřebí používat správné nástroje.

Internetový obchod si proto v rámci této akce připravil řadu zajímavých produktů. Kromě snížených cen mají zákazníci možnost získat i speciální dárky. Například při zakoupení zlevněného notebooku HP ProBook 640 získáte zdarma monitor v hodnotě 5 190 Kč. Produktů je ale daleko více. Níže si představíme ty nejzajímavější.

Back to Office: HP ProBook 640 a k tomu monitor zdarma

Notebooky HP ProBook 640 jsou přímo stvořené pro podnikové prostředí. Perfektně skloubily vysoký výkon s maximální mírou zabezpečení pro pokrokové podniky, které míří dál než ostatní. Přívítejte inovativní design, který je díky použítí mimořádně odolnému plastu stylový a zároveň praktický. Je zde i vysokokapacitní baterie, díky které můžete pracovat pohodlně po několik hodin bez nutnosti použití nabíječky. Užíte si svobodu a pohodlí při cestování, které notebook nabízí. Navíc s maximálním ohledem na bezpečí vašich dat.

Výkonný a spolehlivý model 640 5. generace přichází s procesorem Intel Core i5-8265U (1,60GHz, TB až 3,90GHZ). O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak stará operační paměť DDR4 s kapacitou 8 GB. K dispozici je také velký 14palcový IPS displej s rozlišením Full HD, tedy 1920 x 1080 bodů. Grafickým úkonům pomáhá graf. karta Intel UHD 620. Nechybí zde ani výkonné 256GB úložiště.

Vše pak doplňuje široká konektivita, jmenovitě zde máme 4x USB (3x 3.1 Gen 1 a 1x USB-C DP/PD), HDMI 1.4b, kameru, čtečku paměťových karet, čtečku karet Smart Card. Dále pak Slot na SIM kartu a VGA. Operačním systémem je v tomto případě Windows 10 Pro.

Notebook je vybaven ostrůvkovou klávesnicí. Velký touchpad, který podporuje vícedotyková gesta přináší pohodlnou práci i po delší dobu a vyhnete se tím zbytečným překlepům. Gesta zase přináší do vaší práce větší efektivitu především při práci s více okny, bez kterých se kancelářská práce neobejde.

Notebook HP ProBook 640 je v rámci akce Back to Office v prodeji jen za 23 890 Kč vč. DPH (původní cena 26 690 Kč). K tomu získáte dárky v hodnotě 6 381 Kč (HP EliteDisplay E243 monitor 23,8” a ALPINE PRO BRENI batoh šedý). Kupujte ZDE

Klíčové přednosti

14,0” IPS Full HD displej (1920×1080), LED matný UWVA, antiglare

4. jádrový procesor Intel Core i5-8265U s (1,60GHz, TB až 3,90GHz mezipaměť 6 MB)

Operační paměť s 8 GB DDR4 2400 MHz SDRAM (1 x 8 GB)

Grafická Intel UHD 620 (integrovaná)

Úložiště 256GB M.2 SSD PCIe NVMe (+ volný 2,5″ slot bez rámečku na disk o výšce 7 mm)

Připojení pomocí WiFi ac, Gigabit Ethernet

USB (1x USB-C/PD/DP, 3x 3.1 Gen)

HDMI, audio jack, čtečka paměťových karet, Smart Card

Bluetooth 5.0

Boční dokovací konektor

VGA

Integrovaná HD webkamera

Stereo reproduktory

3článková Baterie 48 Wh

Předinstalovaný Windows 10 ProV případě nákupu na IČ / DIČ může být záruční lhůta 12 měsíců.

Back to Office: ASUS ExpertBook P3540FA

Pokud vás monitor zdarma tolik nezaujal a poohlížíte se spíše po něčem levnějším, pak zbystřete. Za sníženou cenu nyní můžete získat mimořádně odolný firemní notebook značky ASUS. Ten nabízí dobrý výkon a stereofonní zvuk.

Kompaktní 15-palcový ASUSPRO P3540, který nabízí dokonalou kombinaci výkonu a mobility pro zcela profesionální použití, kombinuje nepřetržitý výkon a legendární ASUSPRO životnost na podnikové úrovni. Vyznačuje se až 16-hodinovou výdrží baterie, kompletní sadou I/O portů a vojenskou kvalitou provedení, se štíhlým displejem NanoEdge, díky němuž je jeho lehké šasi také skvěle kompaktní.

Je určený pro všechny uživatele, co potřebují vyšší výkon a zároveň spolehlivé zařízení, které využijí pro pokročilou práci se zabezpečením na podnikové úrovni, jenž zahrnuje editaci souborů, využívání kancelářských balíků a zejména multitaskingu.

Jeho dílenské zpracování, přineslo všem uživatelům maximální odolnost vůči otřesům, pádům a extrémním teplotním změnám. Za to se zaručily moderní materiály, přinášející vojenskou certifikaci MIL-STD-810G. Každý díl byl pečlivě testován po dlouhou dobu simulací běžného provozu pro záruku kvality.

Konstrukce zařízení je tvořena z lehkých materiálu, které dostatečně ochrání všechny komponenty uvnitř. Díky jeho relativně nízké váze je vhodný pro přenášení, a to oceníte zejména na cestách. Soustřeďte se na podstatné a zapomeňte na zbytečné. Pracujte pohodlně jak z domova, tak kavárny. Navíc jeho jednoduchý design polichotí každému očku.

O bezproblémový chod se stará výkonný a stabilní procesor Intel Core i58265U(1.6/3.9GHz 4jádra/8vláken), Whiskey Lake – 8. generace s 8 GB, 2400 MHz operační paměti a 512 GB rychlým diskem a Intel UHD Graphics 620. Je postaráno i o konektivitu, takže můžete připojovat různorodá zařízení. USB porty napomůžou k zapojení externích disků a tiskáren. Do audio konektoru zapojíte sluchátka i reproduktory kombinovaná čtečka SD karet vám umožní prohlížet fotky například z fotoaparátu. Dále je zde RJ45, VGA.

Notebook ASUS ExpertBook P3540FA je v rámci akce Back to Office v prodeji jen za 18 990 Kč vč. DPH (původní cena 21 990 Kč). K tomu získáte dárky v hodnotě 3 681Kč (ASUS Exkluzivní záruka (NBD ON-SITE) a ALPINE PRO BRENI batoh šedý). Kupujte ZDE

Klíčové přednosti

Displej: 15,6″, IPS, 1920 x 1080 (Full HD) px,

Procesor: Intel Core i5 8265U(1.6/3.9GHz 4jádra/8vláken), Whiskey Lake – 8. generace

Operační paměť: 8 GB, 2400 MHz,

Grafická karta: Intel UHD Graphics 620,

Úložiště: 512 GB

Připojení: Bluetooth v4.2, Wi-Fi

USB porty

Back to Office: Monitor HP 24fw monitor 23,8”

K pořádně výkonnému pracovnímu nástroji nesmí chybět velký monitor, který zajistí ještě lepší efektivitu při práci. Máme pro vás zajímavý tip na HP 24fw monitor s 23,8palcovým displejem, který na vašem stole rozhodně ostudu neudělá.

23,8palcový monitor HP 24fw přichází s Full HD rozlišením a kloubí dvě světy – styl s účelností v moderním a nápaditém provedení. Díky možnosti nastavení sklonu naleznete optimální polohu pro pohodlné sledování displeje, pyšnící se minimálními rámečky na třech stranách. S technologií IPS pak uvidíte obrazovku jasně a zřetelně z prakticky každého úhlu. Ideální na celodenní práci.

Displej má povrchovou úpravu Antiglare, která zajišťuje snížení zrcadlení v nepříznivých světelných podmínkách, aby vás po dlouhých hodinách práce neboleli oči. Efektivitu při práci můžete snadno zvýšit přidáním dalšího monitoru vedle prvního a vytvořit tak souvislou pracovní plochu, aniž by vás cokoliv rušilo.

Skvělý IPS antireflexní displej s LED podsvícením nabízí pozorovací úhel 178°. Počítač lze k monitoru připojit pomocí VGA či HDMI konektoru a potěší i Technologie AMD FreeSync, která se postará o kvalitnější obraz při hraní her. Vše doplňuje funkce Low Blue Light, která ochrání vaše oči.

Monitor HP 24fw je v rámci akce Back to Office v prodeji jen za 2 990 Kč vč. DPH (původní cena 3 090 Kč). Kupujte ZDE

Klíčové vlastnosti:

Úhlopříčka displeje: 60,96 cm (24”)

Úprava panelu: IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení

Rozlišení: 1 920 × 1 080

Pozorovací úhel: 178° vodorovně, 178° svisle

Jas: 300 cd/m2

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický

Doba odezvy: 5 ms

Video vstupy: VGA, HDMI

Back to Office: JBL Tune 220TWS

Kompletně bezdrátová sluchátka JBL Tune 220TWS nabízejí skvělý zvuk JBL Pure Bass Sound, a nejen to. Tune 220TWS svým uživatelům nabízí dlouhých 19 hodin poslechu. Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití 3hodinový příval decibelů a dalších 16 hodin je ukrytých v nabíjecím pouzdře uzpůsobeném tak, aby sluchátka při přenosu kromě nabíjení také chránilo.

Sluchátka splňují většinu moderních požadavků, a tak se kromě jednoduchého ovládání na každém sluchátku dočkáte mimo jiné také vyladěného zvuku v podobě Pure Bass Sound, který produkují dva 12mm měniče, handsfree hovorů nebo podpory hlasových asistentů. Nesvazujte se kabely a dopřejte si volnost v podobě Tune 220TWS.

Tune 220TWS se prodává v černé, bílé, růžové a modré variantě. Zakoupit si jej můžete v obchodě Smarty za 2 790 Kč. Kupujte ZDE



Domů » Články » Back to Office: vkročte do práce správným nástrojem [sponzorovaný článek]

reklama reklama