Nově v českých obchodech – Armor 9E, Moto G9 Plus, A91

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Honor 8S 2020

Před nějakou dobu jsme se dočkali uvedení modelu 8S 2020 od společnosti Honor. Po nějaké době se začíná rozšiřovat v českých obchodech. Jedná se o levnější model jen s tím nejnutnějším. Na dnešní dobu je poněkud netradiční, jelikož disponuje ještě aplikacemi a službami od Googlu.

Specifikace Honor 8S 2020

displej: 5,71 palců, 1520 × 720 pixelů (HD+), 19:9

procesor: 2 GHz Quad-Core MediaTek Helio A22

3GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Android 9.0 (Pie) + EMUI 9.0

Dual SIM (nano + nano + microSD)

foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.8 přední – 5 MPx

rozměry: 147,13 × 70,78 × 8,45 mm, 146 gramů

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, microUSB

baterie: 3020 mAh

Motorola Moto G9 Plus

Motorola v tichosti představila model Moto G9 Plus, přičemž jsme zatím nevěděli, jestli novinka zamíří do naší země. Náš systém ale zachytil, že obchody začínají mobil zařazovat do svých nabídek. Cena je nastavena na necelých 6000 Kč, což není špatná částka na takto vybavený model.

Specifikace Motorola Moto G9 Plus

displej: 6,8 palců, Full HD+, HDR10, LCD

procesor: Snapdragon 730G

4GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.7 8 MPx, 118° 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

3.5mm jack, P2i ochrana

rozměry: 170 x 78,1 x 9,7 mm, 223 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz|5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB C

baterie: 5000 mAh + 30W

Oppo A91

Před nějakým časem došlo na představení modelu A91 a nyní je již k dispozici ke koupi i v našich obchodech. Může vás zaujmout čtečka otisků prstů, případně rychlé 30W nabíjení. Trochu nevýhodou může být použitý procesor, ale asi se jedná u tohoto smartphonu o jediný nedostatek.

Specifikace Oppo A91

displej: 6,4 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Octa Core MediaTek Helio P70

8GB (LPPDDR4x) RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 9.0 (Pie) + ColorOS 6.1

foťáky: zadní – 48 MPx 8 MP, 119°, f/2.25 2 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack

rozměry: 160,2 × 73,3 × 7,9 mm, 172 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4025 mAh + 30W VOOC 3.0 nabíjení

Blackview BV6900

Na českém trhu najdete další odolný mobil z nižší třídy. Blackview BV6900 neohromí specifikacemi, ale je zde na druhou stranu velká kapacita baterie a odolná konstrukce s patřičnými certifikacemi. Novinka je spíše pracovním společníkem do náročných podmínek než herní zařízení.

Specifikace Blackview BV6900

displej: 5,84 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), Corning Gorilla Glass 5

procesor: Octa Core MediaTek Helio P25

4GB (LPPDDR3) RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM

Android 9.0 (Pie)

foťáky: zadní – 16 MPx 8 MP, 120° 0,3 MPx, hloubka ostrosti 0,3 MPx přední – 16 MPx, f/2.0

MIL-STD-810G + IP69K

rozměry: 164,45 x 81,4 x 15 mm, 290 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 5580 mAh + 18W

Ulefone Armor 9E

Na českém trhu najdete i absolutní novinku z kategorie odolných smartphonů. Smartphone Armor 9e splňuje mnoho certifikací a k dispozici je i velká kapacita baterie, ale samotná cena může mnoho lidí odradit. Největší zajímavostí je ale speciální port pro endoskop, který je prodáván samostatně. Mobil tak můžete použít pro mnoho možností nejen v zaměstnání.

Specifikace Ulefone Armor 9E

displej: 6,3 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), Corning Gorilla Glass 5

procesor: Octa Core MediaTek Helio P90

8GB (LPPDDR4X) RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 10

foťáky: zadní – 64 MPx 8 MP, 120° 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx přední – 8 MPx, f/2.0

MIL-STD-810G + IP69K/IP68

3.5mm jack

čtečka otisků prstů

rozměry: 168 x 82 x 15 mm, 324 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS + Beidou + Galileo, USB Type-C

baterie: 6600 mAh + 18W (nabití za 3 hodiny)



